レースクイーン（レースアンバサダー）や格闘技RIZINガールなどで活躍するモデルの花乃衣美優（25）が10日、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。

「撮影の時の写真」と題し、胸元を大胆に露出した薄紫色のロングワンピース姿を披露。ベッドの上に座ったり、白いカーテンをめくって笑顔を見せたショットもアップした。

また、別の投稿では「最近はお家の中まで寒くてずっとトリハダ」としながらも、黒のノースリーブワンピースのオフショットを公開した。

ファンやフォロワーからも「まじかわいい」「唯一無二の美人」「笑顔癒される〜」「可愛くて綺麗で長い美髪も素敵」「オシャレ」「美神降臨」「うっとりしました」などのコメントが寄せられた。

花乃衣は大阪府出身で、大学在学中にモデル活動を開始した。20年に「Beauty Model Contest」準グランプリ受賞。21年には自動車レースのレースクイーンデビューし、オートレースのイメージガール、格闘技のリングガールなども務めてきた。「日本レースクイーン大賞2023」で実行委員会特別賞と冠スポンサーのメディバンネップリ賞をダブル受賞した。医療系の大学を卒業後、国家資格も取得している。愛称は「みゆしゃん」「のい」。SNSではレースアンバサダーの様子や、プライベートのファッションなども投稿している。現在は自動車レースチーム「D'station Racing」でレースアンバサダーを務めており、同チームのアイドルユニット「フレッシュエンジェルズ」でも活躍しているが、今季限りでの卒業を明言している。