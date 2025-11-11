「ミス・アース・ジャパン2017」「グラビアオブザイヤー2024」受賞のモデル斎藤恭代（29）が10日、自身のインスタグラムを更新。インスタライブの生配信を行った。

地方ロケで前乗りしたホテルの部屋から実施。花柄のパジャマ姿のラフな格好で、「化粧していないよ」と、眉メークを施してはいるが、すっぴんのまま登場した。

夕食のカップ焼きそばを食べながら視聴者と時間を過ごす予定だったが、トラブル発生。「お箸がな〜い」。それでもお湯を沸かし、湯切りをし、ソースも入れてスタンバイしたところで、フロントに電話し「お箸、ありますか？」と問い合わせ。ライブ動画をつないだまま、数分間の中断…。割り箸をとりにフロントまで行き、笑顔で部屋に戻り再開。多少、麺がのび、ソースも染み込んでしまったが、しっかり混ぜ混ぜ。「スクショタイムだよ」と、塊になった麺を持ち上げながら画面に向かってポーズをとり、「おいし〜い」と食べながら進行した。

お気に入りの数々も紹介した。ホテル到着前に寄った神社で購入したグレーと白2種類の招きネコを開封。さらに御朱印帳も披露した。ピンクのコンパクトカメラとキティのストラップに加え、「世界で一番好きなキャラクター」と明かした「にゃんにゃんにゃんこ」のポーチを公開。「にゃんにゃんにゃんこのグッズを買ってきてくれた人の名前は絶対に覚える」と“おねだり”を続け、最後には「この短時間で『にゃんにゃんにゃんこ』って何回言っているんだ、私」と自分にツッコミを入れて終えた。

斎藤は栃木県出身。中1から始めた器械体操では特待生として福岡県内の高校に進学も、高3時の大会での大ケガでその後の競技生活は断念した。同時期にご当地アイドル「いちご姫」のリーダーに選出。17年には「ミス・アース日本代表選考会」で優勝。23年10月にファースト写真集を発売。同12月には表紙を飾った雑誌を1000冊販売したことで翌24年1月に自身初のソロライブを実施。同12月のDVDメーカーが選出する「グラビア・オブ・ザ・イヤー2024」でグランプリ受賞。25年6月からホリプロ所属。身長173センチの「9頭身美ボディー」として注目されている。