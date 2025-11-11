

（漫画：©︎三田紀房／コルク）

【漫画を読む】「嘘を信じて嘘に従っていると人生失敗するぞ」ドラゴン桜2“桜木先生”が放った言葉の真意は？

「頭がいい」といわれる人の特徴になるような能力というのは、先天的に決められている部分があると考える人が多いのではないでしょうか。

その考えを否定するのが、偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠氏です。漫画『ドラゴン桜2』（講談社）編集担当も務めた西岡氏が、後天的に身につけられる「東大に合格できるくらい頭をよくするテクニック」を伝授するこの連載。

連載を再構成し、加筆修正を加えた『なぜか目標達成する人が頑張る前にやっていること』が今年発売され、好評を博しています。連載第210回は、SNS時代に潜む進路選択の落とし穴についてお話しします。

最近、学校の先生からよく聞く相談があります。それは、「最近の学生は、進路選択の幅が非常に狭くなっている」というものです。

例えば、これは自分が北海道の高校の先生から聞いた話なのですが、先生が「この成績なら、東京の私立大学でも十分狙えるよ」とすすめたところ、生徒から「いや、北海道から出たくないんで」「東京は怖いってネットに書いてあったんで」と返されたのだとか。

令和の世の中、こうした“地元志向”は全国的に広がっている状況があります。もちろん地元で学びたいという選択自体は尊重されるべきですが、その理由が「ネットの印象」や「聞いた話」だけである場合、可能性を自ら狭めてしまうことになります。

また、地方の話だけでなく、東京の高校でも別の意味で“進路の幅が狭い”現象が起きています。「お前の成績ならこの国公立大学はどうだ？」と言っても、「えー。国公立大学は5教科も勉強しなきゃいけないから面倒くさいって、ネットで言われてるじゃないですか。私立文系なら3教科でコスパがいいからそっちにします」と返される、といった声はいろんな学校で聞きます。

こうした考え方は昔から一定数ありました。しかし昔は、先生が「それでも一度考えてみよう」「他の道もあるよ」と話すと、「先生の話も聞いて考えてみます」と受け止める生徒が多かった。

ところが最近では、「スマホで調べたら違いました」「YouTuberでこう言ってたんで」と、人の話よりもネット情報を優先するケースが増えているのだと言います。

情報を集めるのは悪いことではありません。しかし、「SNSでバズっていた“穴場の学部”だから」「インフルエンサーがここがおすすめだと言っていたから」といった、短絡的な理由で進路を決める生徒が増えてきているのは、かなり危険な状態だと言えるでしょう。

一度そうした情報に触れると、スマホのAIサジェスト機能によって、同じような“似た情報”ばかりがタイムラインに並ぶようになります。その結果として、生徒は多様な情報に触れにくくなり、“最初に見た世界”だけが真実のように思えてしまう危険性があります。自分の興味・能力・適性よりも、「ネットで話題の進路」が優先されるのです。

「先生を信じられない」時代の進路指導

さらに深刻なのが、先生への信頼が揺らいでいること。SNSでは「先生の進路指導が間違っていた」という投稿や、「進路ミス」系のショート動画がバズることもあります。

もちろん現場に課題がないわけではありませんが、そうした断片的な情報だけで「先生の言うことは信用できない」と決めつけてしまう風潮は、教育現場に大きな影を落としています。

ここは個人的に、本当に難しい話だと思っています。一部の先生が、間違った進路指導をしてしまっていたケースというのは実際にある話であり、それらが情報拡散されることを否定する気にはなりません。

ですが、一部の話だけを切り取って、「先生はみんな進路指導で嘘を吐く存在なんだ」と考えられてしまっている面があり、真面目にやっている先生やしっかりと生徒のためを思って進路指導している先生が否定されるケースもかなり多くなってきています。

結局、何を信じるかは自分で決めなければなりません。ネットで言っている話の方が真実なこともあるし、目の前の先生の話の方が信じるに足る情報であることもある。でも重要なのは、誰を信じるか、自分で決めることだと思います。『ドラゴン桜2』ではこんなシーンがあります。

（漫画：©︎三田紀房／コルク）















（漫画：©︎三田紀房／コルク）















（漫画：©︎三田紀房／コルク）











（漫画：©︎三田紀房／コルク）

顔の見える人の言葉を、もう一度信じてほしい



進路を決めるのは、最終的には本人です。ですが、ネットの情報を“真実”として鵜呑みにするのはとても危険だと言えます。情報の背景には、企業のマーケティング意図や広告戦略が潜んでいることも多い。

何より、ネットの情報は生徒個人の人生に責任を取ってはくれません。先生、家族、先輩──顔の見える人たちの方が、、生徒の過去と未来を知ったうえで「あなたに合う進路」を一緒に考えてくれる確率は高いのではないかと思います。

スマホの向こうの匿名の声よりも、目の前の“生の言葉”に耳を傾けてほしいと思います。

（西岡 壱誠 ： ドラゴン桜2編集担当）