◆Ｓａｒｅｅｅ―ＩＳＭ「Ｓａｒｅｅｅ―ＩＳＭ〜Ｃｈａｐｔｅｒ９〜」（１０日、新宿ＦＡＣＥ）観衆６００（超満員札止め）

プロレス界の“太陽神“Ｓａｒｅｅｅが主宰する「Ｓａｒｅｅｅ―ＩＳＭ」は１０日、新宿ＦＡＣＥで行う「Ｓａｒｅｅｅ―ＩＳＭ〜Ｃｈａｐｔｅｒ９〜」を開催した。

超満員札止めとなった沸騰大会でＳａｒｅｅｅはスターダムの鈴季すずとタッグを結成し、親友でスターダムのなつぽい、センダイガールズの橋本千紘と対戦した。

Ｓａｒｅｅｅは、この一戦を前に親友のなつぽいへ「くすぶっている。飼い殺しにされている」と突きつけ再び覚醒させることを宣言。なつぽいも受けて立つことを誓っていた。

注目の一戦は、Ｓａｒｅｅｅとなつぽいのマッチアップでゴング。激しい打撃戦で両者は魂をぶつけ合った。

さらにＳａｒｅｅｅは、橋本と１１・１６後楽園ホールでの「橋本千紘１０周年記念大会 ＫＡＩＢＵＴＳＵ Ａ ＤＥＣＡＤＥ」で一騎打ちが決定。前哨戦となった闘いで橋本と真っ向から勝負を展開した。

一方、パートナーの鈴季とは初タッグ。同士討ちで殴打する不穏な空気も流れたが、その後はダブルドロップキックなど絶妙な連係を披露した。「Ｓａｒｅｅｅ対 なつぽい」「Ｓａｒｅｅｅ 対 橋本」「鈴季 対 なつぽい」「鈴季 対 橋本」。そして「Ｓａｒｅｅｅ＆鈴季」「橋本＆なつぽい」のタッグ…四者四様、すべてのマッチアップ、連係に目が離せない熱闘は、Ｓａｒｅｅｅが１９分１２秒、リストクラッチ式裏投げでなつぽいを沈め勝利を飾った。

試合後のリングでマイクを持った橋本は、２０２４年１月以来、１年１０か月ぶりの「Ｓａｒｅｅｅ―ＩＳＭ」参戦にＳａｒｅｅｅへ「前より熱量上がってんじぇねぇかよ！Ｓａｒｅｅｅも見違えるほど強くなった」とメッセージを送ると、１１・１６後楽園ホールの一騎打ちを「シングルマッチだけど、こんなに強いんだったらタイトルマッチにしたい」と自身が保持する「センダイガールズワールド王座」をかけることを掲げた。

これにＳａｒｅｅｅは「先言われちゃったな。私も同じ考えなんだよ。お前に今日、頼もうかなと思ったんだよ。同じ意見だったってことで」と挑戦を要求。橋本は「私の意見は９９パーセント会社に通るんで。ただ何があるかわからないのでそこんところ、みなさん、よろしくお願いします」と受諾した。

橋本がリングを去るとＳａｒｅｅｅは、橋本との一騎打ちを「絶対勝たないといけないと思っている」と改めて決意し、バックステージも「１６日タイトルマッチになるのかならないのかわかんないけど、せっかくやるんだったらベルトかけてやろうよって思います」とアピールし橋本へ「会社がどうのとか、９９パーセントどうのこうのってそんなつまんないこと言ってるんじゃねぇよ。そこが私とお前の違いなんじゃねぇの。チャンピオンの言うことは絶対じゃないの？私たちにしかできない闘いをしっかり最強の相手となってあいつが私を選んだこと後悔させてやる」と挑発した。

◆１１・１０新宿全成績

▼スペシャルタッグマッチ３０分１本勝負

○Ｓａｒｅｅｅ、鈴季すず（１９分１２秒 リストクラッチ式裏投げ→体固め）なつぽい●、橋本千紘

▼タッグマッチ２０分１本勝負

伊藤薫、○ボジラ（１５分４１秒 レフェリーストップ）ＶＥＮＹ●、ナイトシェイド

▼シングルマッチ２０分１本勝負

○ＭＩＲＡＩ（１５分２０秒 変形ストレッチ）ＹｕｕＲＩ●

▼タッグマッチ２０分１本勝負

ＣｈｉＣｈｉ、○叶ミク（１２分１５秒 ジャーマンスープレックスホールド）八神蘭奈、鉄アキラ●

▼１０分１本勝負

○岡優里佳（７分４１秒 腕ひしぎ逆十字固め）望天セレネ●