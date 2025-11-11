『じゃあ、あんたが作ってみろよ』新キャスト解禁 鮎美が婚活パーティーで出会う人々
俳優の夏帆、竹内涼真がW主演を務める、TBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（毎週火曜 後10：00）の第6話が、11日に放送される。ゲストとして、少路勇介、『ラヴィット！』で出演が解禁された山添寛（相席スタート）が登場することが決定した。
【写真多数】豪華キャストを一挙紹介！夏帆、竹内涼真、中条あやみら豪華な顔ぶれ
同作は谷口菜津子氏の同名漫画（ぶんか社）を原作に、「料理」をきっかけに男女の価値観や“当たり前”を見直していく再生ロマンスコメディ。恋人のために料理を作り続け自分を見失った山岸鮎美（夏帆）と、「料理は女が作るもの」と思い込む亭主関白な海老原勝男（竹内涼真）が、別れを経て成長していく姿を描く。
少路演じる城嶋は、年収1000万円超えのハイスペックな男性。特殊な空間で独特な振る舞いをする城嶋に鮎美は…。そして、山添演じる坂口は、鮎美に声をかけてくる参加者の一人。鮎美を質問攻めにする坂口だが、彼の質問に鮎美は言葉を詰まらせてしまう。鮎美は、この2人との対話を通じて自分が本当に求めるものがわからなくなり…。
■第6話のあらすじ
ミナト（青木柚）から「結婚願望がない」と突然の別れを告げられた鮎美（夏帆）は、そのことを誰にも告げずに一人暮らしをスタートさせる。だが、気づけば2人分の食事を作ってしまうなど、ふとした時にミナトの不在を実感する…。
一方、勝男（竹内涼真）は、近々鮎美を連れて結婚のあいさつをしに帰ってくると思っている父・勝（菅原大吉）に鮎美と別れたことを言い出せず、後ろめたい気持ちを抱いていた。
そんな中でも、鶏がらスープさえも自分で作り始めるなど、めきめきと料理の腕を上げる勝男。ある日、椿（中条あやみ）からのホームパーティーの誘いに、はりきって用意した小籠包を持参するのだが…。
そして同じ頃、同僚から誘われた婚活パーティーに参加した鮎美は…。
