&TEAM、メンバー3人が体調不良でイベント欠席「アーティストの健康を最優先し、最善を」
9人組グローバルグループ・&TEAMが11日、公式Xを更新。EJ、K、JOが、体調不良のため、同日開催予定だったイベントの参加を見合わせることを発表した。
【番組カット】JOの公約も実現！3冠の快挙を達成した&TEAM
公式Xでは「&TEAMメンバー EJ、K、JOの11月11日(火) 各種発売記念イベント参加見合わせのお知らせ」と題し、「&TEAMのメンバーEJ、K、JOが体調不良により、本日11月11日（火）に予定しております以下各種発売記念イベントへの参加を大事をとって見合わせることになりました」と発表。「いずれも別日程での振替を実施させていただきます。日程・会場は当選者の方に改めてご連絡いたします」と伝えた。
続けて「イベント当日のお知らせとなり、&TEAMを応援してくださっているファンの皆様には多大なるご迷惑とご心配をお掛けいたしますことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「ファンの皆様には何卒ご理解いただけますようお願い申し上げますとともに、当社はアーティストの健康を最優先し、最善を尽くしてまいります」とつづった。
なお、対象イベントは公式サイトに掲載されている。
&TEAMは『&AUDITION - The Howling -』を経て2022年12月にDebut EP『First Howling：ME』でデビューしたEJ、FUMA、K、NICHOLAS、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKIによる9人組グループ。BTSらグローバルに活躍するアーティストを擁するHYBE MUSIC GROUPのひとつ「YX LABELS」が手がける。今年10月28日には、韓国1stミニアルバム『Back to Life』をリリースし、韓国デビューを果たした。
