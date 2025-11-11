暴動が起きた刑務所の入り口で警備にあたる警官/LUIS SUAREZ/AFP/AFP via Getty Images

（CNN）南米エクアドルの刑務所で9日、敵対するギャング同士の衝突が起き、少なくとも31人の受刑者が死亡した。このうち27人は「窒息」によって死亡した。当局が明らかにした。

内相は10日、地元ラジオ局の取材に対し、最初の襲撃は9日午前に発生し、犯罪組織ロス・ロボスが分派組織の攻撃を受けたと明らかにした。拘置所で少なくとも4人が死亡し、およそ36人が負傷したという。当局が事態の収拾に介入した際、職員2人も軽傷を負った。

その後、ロス・ロボスが報復攻撃を仕掛け、分派組織の構成員27人を複数の房内で窒息死させたとされる。内相は「報復として、ロボスが相手の体に暴力の痕跡を残さないよう窒息させた」と述べた。

刑務官が午後6時ごろ、定期点検の際に遺体を発見した。

刑務所を管轄するSNAIは9日の声明で、受刑者たちが互いに窒息させ、結果として、つるされて即死状態に陥ったと発表した。当局は「窒息」の具体的な内容などについては説明しなかった。

SNAIはその後、CNNなど報道機関の取材に対し、「当局と現場チーム、法医学関係者が現場で作業を続け、情報を確認し、報告された緊急事態に対応している」と述べた。

敵対関係にあるギャングが同じ房で暮らしていた理由について、内相は、当初は同じグループに属していたが、運営をめぐる争いで組織が割れたためだと述べた。だが、分裂後も同じ場所に収容されていた理由については明らかにしなかった。

SNAIは、最初の襲撃について、受刑者を新たな最高警備レベルの施設に移送したことがきっかけだったと述べたが、詳細は明らかにしなかった。

エクアドルでは、各地の刑務所で暴力事件が相次いでいる。9月には、沿岸都市エスメラルダスにある刑務所での抗争で少なくとも17人が死亡した。公式の統計によると、2021年以降、エクアドルの刑務所では500人以上が死亡している。

ロス・ロボスは、米国が9月に外国テロ組織に指定すると発表したエクアドルの二つの犯罪組織のひとつ。当時、ルビオ米国務長官は、この指定により、米国はエクアドルに対して制裁を科し、「致命的な作戦に活用できる」機密情報を共有できるようになると説明していた。