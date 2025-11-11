グラビアアイドルの三田悠貴（27）が10日、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。「『週刊大衆』表紙をさせて頂きました」と報告した。

「可愛い黄色のドレスが目印やお」と黄色いハートの絵文字3つとともにつづり、表紙に掲載された胸元を大胆に露出した黄色のワンピースショットを披露した。

雑誌の表紙の写真も添え「カワイイ」「凄い」「絶対買います」などのコメントが寄せられた。

また、別の投稿では「日曜日の朝はモーニングから始まるよね パンは餡子一択」とホットサンドを美味しそうにほおばる動画もアップした。

三田は岐阜・揖斐川町出身。大学卒業後、名古屋市内でエステティシャンとして勤務していたが、タレントを目指して上京した。抜群のスタイルなどを魅力に、23年3月にグラビアデビューを果たし、24年12月には初写真集「み・た・い？」を発売。バストは96センチのGカップ。中学時代にはバドミントンで県大会準優勝の好成績を挙げて東海大会に出場するなど運動神経が良いだけでなく、大学時代には秘書検定や簿記検定も取得している。CBCテレビのバラエティー番組で軽トラックに乗って全国の名所を訪れるコーナーも担当している。