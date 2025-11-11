こびとづかん×サンキューマート♡ALL390円の限定グッズ登場

大人気児童書シリーズ「こびとづかん」の限定アイテムが、全国のサンキューマートで12月上旬より順次販売開始♡公式オンラインショップでは11月11日12時から先行予約も受付中です。ポップで個性的なコビトたちのグッズは、ステッカーやダイカットメモ、アクリルパーツなど全17アイテムがALL390円（税込429円）で手に入るチャンスです♪

ユニークでかわいいコビト雑貨



今回登場する限定グッズは、「カクレモモジリ」を中心に個性豊かなコビトたちがポップなデザインでラインナップ♡証明写真風ステッカーやクリアステッカー、ダイカットメモは日常使いにもぴったり。

思わず笑顔になるユニークな表情が魅力で、子どもから大人まで楽しめます。価格はALL390円（税込429円）で手軽にゲットできます。

Mila Owenの名品パンツ♡「MILA PANTS」特設ページ公開

アクリルパーツや日常雑貨も充実



アクリルパーツ

アクリルパーツは、スマホやキーホルダーにアレンジして楽しめるファン必見アイテム♡さらに洗濯ネットやランチクロスなど、日常使いできる雑貨も充実。

全17アイテムすべてALL390円（税込429円）で、一部はよりどり2点で購入可能です。個性的なデザインで毎日がちょっと楽しくなるグッズが揃っています♪

サンキューマートでコビトづかんの世界を楽しもう



「こびとづかん×サンキューマート」限定グッズは、全17アイテムすべてALL390円（税込429円）で手に入る嬉しいラインナップ♡

ステッカーやダイカットメモ、アクリルパーツなど、ポップでユニークなコビトたちの雑貨で毎日を楽しく彩れます。

全国店舗および公式オンラインショップで、この機会にぜひチェックしてみてください♪