ミュージシャンGACKTが11日、X（旧ツイッター）を更新。自衛官の給与について、私見をつづった。

この件をめぐっては小泉進次郎防衛相が7日、自身のXで「防衛力の基盤は人、自衛官です。待遇改善を進めます」と投稿。「自衛官の給与、全世代アップへ」などという見出しで、政府による防衛省職員給与法改正案の概要について報じた読売新聞のネット記事を添付した。

GACKTは、この小泉氏のポストを添付。「“自衛官の給与アップ”というニュースの内容を見たのだが…、ちょっと待て。確かにニュースの見出しは眩しい。だが、額面を見てもっと上げても良くないか？と率直に思った」と書き出した。

そして「高卒2士で月23万9500円。手取りにすれば20万円前後。24時間拘束、訓練、災害派遣、有事対応。命を懸ける現場の対価が、これは安くないか？ 2023年度の自衛官の中途退職者は6,258人、過去15年で最多。定員充足率は89.1%まで落ち込んでいる。つまりこれは、今まで命を懸けてきた者への評価が異常に低かったという証明。そして今もなお、その対価は低すぎる」とした。

さらに「“過去最高”という言葉は確かに響きがいい。だが、物価も人材市場も上がっている今、給与の上昇幅だけを切り取れば誰でも“最高額”は作れる。やりがいや、誇りという言葉で 国防という大事な部分に関わる人たちが安く買い叩かれていないか？ 広報上は美しくても、現場は報われていない。コンビニ夜勤には休憩がある。国防には、ない。自衛官だからこその制約も多い。国防の重みが増している昨今、正直もっと処遇を上げてもいいんじゃないか？ 命を懸ける値段がこれでいいのだろうか。オマエらはどう思う？」と問いかけた。

この投稿に対し「仕事にみあった成果はあって然るべきと思います」「全然足りないと思います」「僕ももっと上げるべきだと思います」「想像以上に厳しい環境ですね。命を懸ける仕事の価値として、確かに見直すべきだと感じます」などとさまざまな反響の声が寄せられている。