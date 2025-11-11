セレブだと思う「芸能一家」ランキング！ 2位は高嶋忠雄＆政宏ら「高嶋一家」、12票差の1位は？
SNSやメディアで垣間見える姿から、セレブ感が漂う芸能人も多いもの。華やかな私生活や豪華なライフスタイルが、たびたび話題になっています。
All About ニュース編集部は10月20〜21日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「芸能一家」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「セレブだと思う芸能一家」ランキングを紹介します！
2位にランクインしたのは、昭和の名優と称される父・高嶋忠雄さん、元タカラジェンヌの母・寿美花代さん、俳優として第一線で活躍する長男・高嶋政宏さん（※高嶋政宏さんの高ははしごだか）、次男・高嶋政伸さんの高嶋一家です。
世田谷の高級住宅街に建つ豪邸に、長年住んでいたことでも知られています。幼少期は毎年夏に高級ホテルで過ごすことや、自宅に有名人を招いた際はシェフを呼んでビュッフェでおもてなしをするなど、仰天のセレブエピソードも豊富です。
回答者からは「とにかくお金持ちオーラが出ている気がする」（40代女性／栃木県）、「お手伝いさんがいたと聞いたことがあるので」（40代女性／東京都）、「昔からものすごくゆとりがありそうな雰囲気だから」（40代女性／兵庫県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、元「SMAP」の国民的スター木村拓哉さん、アイドル四天王と呼ばれ一世を風靡（ふうび）した工藤静香さん、フルート奏者のCocomiさん、モデルで俳優のKoki,さんの木村一家です。
2人の娘は幼少期からインターナショナルスクールに通い、Cocomiさんはディオール、Koki,さんはブルガリやシャネルのアンバサダーを務めるなど世界的に活躍しています。また、おのおのが投稿するSNSでは、たびたび自宅でのショットを公開。写り込んだ庭や玄関、キッチンなどの広さに、「すごい豪邸」と毎回話題になっています。
回答コメントでは「娘さん達はインターナショナルに通っていたり、生活が豪華だから」（10代女性／青森県）、「大豪邸に住んでいるから」（20代女性／栃木県）、「家族みんな稼ぎが良さそうだから」（20代女性／愛知県）などの声が集まりました。
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
