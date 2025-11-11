【台風情報】台風26号は右に急カーブで沖縄方面に 最大瞬間風速50メートルまで発達予想 今後の進路と勢力を詳しく 気象庁発表
台風第２６号は、南シナ海を
１時間におよそ１５キロの速さで北北西へ進んでいます。
【写真を見る】【台風情報】台風26号は右に急カーブで沖縄方面に 最大瞬間風速50メートルまで発達予想 今後の進路と勢力を詳しく 気象庁発表
台風第２６号は、１１日６時には
南シナ海の
北緯１９度３０分、東経１１８度００分にあって、
１時間におよそ１５キロの速さで北北西へ進んでいます。
中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は３０メートル、
最大瞬間風速は４５メートルで
中心の南西側１５０キロ以内と北東側１１０キロ以内では
風速２５メートル以上の暴風となっています。
また、中心から半径４４０キロ以内では
風速１５メートル以上の強い風が吹いています。
南シナ海の
北緯２０度０５分、東経１１８度２５分を中心とする
半径５５キロの円内に達し、
強い台風になる見込みです。
中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は３５メートル、
最大瞬間風速は５０メートルが予想されます。
予報円の中心から半径２００キロ以内では
風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。
２４時間後の１２日６時には
南シナ海の
北緯２１度０５分、東経１１８度５０分を中心とする
半径８０キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は３０メートル、
最大瞬間風速は４５メートルが予想されます。
予報円の中心から半径２００キロ以内では
風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。
なお、台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。
今後の台風情報にご注意ください。