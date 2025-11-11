台風第２６号は、南シナ海を

１時間におよそ１５キロの速さで北北西へ進んでいます。

【写真を見る】【台風情報】台風26号は右に急カーブで沖縄方面に 最大瞬間風速50メートルまで発達予想 今後の進路と勢力を詳しく 気象庁発表

台風第２６号は、１１日６時には

南シナ海の

北緯１９度３０分、東経１１８度００分にあって、

中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４５メートルで

中心の南西側１５０キロ以内と北東側１１０キロ以内では

風速２５メートル以上の暴風となっています。

また、中心から半径４４０キロ以内では

風速１５メートル以上の強い風が吹いています。





台風の中心は、１２時間後の１１日１８時には南シナ海の北緯２０度０５分、東経１１８度２５分を中心とする半径５５キロの円内に達し、強い台風になる見込みです。中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートル、最大瞬間風速は５０メートルが予想されます。予報円の中心から半径２００キロ以内では風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。２４時間後の１２日６時には南シナ海の北緯２１度０５分、東経１１８度５０分を中心とする半径８０キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４５メートルが予想されます。予報円の中心から半径２００キロ以内では風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。なお、台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。今後の台風情報にご注意ください。