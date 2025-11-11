¡È¥°¥é¥Ó¥¢³¦ºÇ¶¯¥Ü¥Ç¥£¡É±Ý¸¶°ÍÆá¡¢²áµîºÇÂçÏª½Ð¤ÇÄ©¤à2nd¼Ì¿¿½¸¢ªÌ¤¸ø³«¥«¥Ã¥È²ò¶Ø
¡¡ ¡È¥°¥é¥Ó¥¢³¦ºÇ¶¯¥Ü¥Ç¥£¡É¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¹â¤¤¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î±Ý¸¶°ÍÆá¡Ê28¡Ë¤Î2nd¼Ì¿¿½¸¡Ê12·î3ÆüÈ¯Çä¡Ë¤«¤é¡¢´°Á´Ì¤È¯É½¥«¥Ã¥È¤¬¿·¤¿¤Ë2ÅÀ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£24Ç¯10·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿1st¼Ì¿¿½¸¤¬Â¨½ÅÈÇ¤È¤Ê¤ê¡¢25Ç¯2·î¤Ë¤Ï¡ØFRIDAY¡ÙÁÏ´©40¼þÇ¯µÇ°´ë²è¡Ö¥°¥é¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤ë±Ý¸¶¤ÎºÇ¿·ºî¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡õ½é¤ÎT¥Ð¥Ã¥¯¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤ÇÈþµÓ¤òÈäÏª¤·¤¿±Ý¸¶°ÍÆá
¡¡ËÜ¿Í¤Ïº£ºî¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡Ö1st¼Ì¿¿½¸¤Ç¤ÏÉ½¸½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È¤µ¤é¤Ê¤ë¶ÃÏ¡É¤òÄÉµá¤·¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¸ì¤ê¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï¼«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÉñÂæ¤Ï²Æ¤Î¥Õ¥£¥¸¡¼¤ÈÅß¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥·¥É¥Ë¡¼¡£µ¨Àá¤Î°Û¤Ê¤ë2¥ö¹ñ¤Ç¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÁÇ´é¤ÈÀ®½Ï¤·¤¿°ìÌÌ¤ÎÎ¾Êý¤òÃúÇ«¤ËÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥¸¡¼¤Ç¤Ï¡ÈÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î¥Ó¡¼¥Á¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ë³¤ÊÕ¤Ç¡¢³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤òÈäÏª¡£ÀÄ¤¤³¤¤ÈÂÀÍÛ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¼«Á³ÂÎ¤Î±Ý¸¶¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤²¦Æ»¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Î¥·¥É¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÂçÅÔ»Ô¤ÎÌë·Ê¤òÇØ·Ê¤ËÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç»£±Æ¡£¥¯¡¼¥ë¤Ç±ð¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢Èà½÷¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤ÎÉý¹¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëT¥Ð¥Ã¥¯¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¥Ò¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤òÂçÃÀ¤ËÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤â¼ýÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Ì¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤âÄ©Àï¤·¡¢²áµîºÇÂç¤ÎÏª½Ð¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¯¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½é²ó½Ð²ÙÊ¬¤Ë¤Ï¡¢¥á¥¤¥¥ó¥°¥à¡¼¥Ó¡¼ÉÕ¤¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¡ÊÁ´3¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¡Ë¤¬ÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡õ½é¤ÎT¥Ð¥Ã¥¯¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤ÇÈþµÓ¤òÈäÏª¤·¤¿±Ý¸¶°ÍÆá
¡¡ËÜ¿Í¤Ïº£ºî¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡Ö1st¼Ì¿¿½¸¤Ç¤ÏÉ½¸½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È¤µ¤é¤Ê¤ë¶ÃÏ¡É¤òÄÉµá¤·¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¸ì¤ê¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï¼«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÉñÂæ¤Ï²Æ¤Î¥Õ¥£¥¸¡¼¤ÈÅß¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥·¥É¥Ë¡¼¡£µ¨Àá¤Î°Û¤Ê¤ë2¥ö¹ñ¤Ç¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÁÇ´é¤ÈÀ®½Ï¤·¤¿°ìÌÌ¤ÎÎ¾Êý¤òÃúÇ«¤ËÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëT¥Ð¥Ã¥¯¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¥Ò¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤òÂçÃÀ¤ËÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤â¼ýÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Ì¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤âÄ©Àï¤·¡¢²áµîºÇÂç¤ÎÏª½Ð¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¯¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½é²ó½Ð²ÙÊ¬¤Ë¤Ï¡¢¥á¥¤¥¥ó¥°¥à¡¼¥Ó¡¼ÉÕ¤¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¡ÊÁ´3¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¡Ë¤¬ÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£