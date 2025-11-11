裁判所をあとにする米作家ジーン・キャロルさん＝2024年1月26日/Michael M. Santiago/Getty Images/File

（CNN）トランプ米大統領は10日、米作家ジーン・キャロルさんに対する性的虐待と名誉毀損（きそん）をめぐる民事訴訟の審理を連邦最高裁判所に要求した。

連邦控訴裁判所は昨年、陪審員による評決とトランプ氏に対する500万ドル（約7億7000万円）の支払いの判断を支持し、一審には再審理を必要とするような誤りはなかったと判断した。今年6月には、大法廷での審理請求も退けられていた。

トランプ氏は、裁判を担当したルイス・カプラン判事には、数年前にトランプ氏から性的暴行を受けたと主張する女性2人の証言を陪審員に聞かせるなど多くの誤りがあったと主張している。

トランプ氏の弁護士は、過去のテレビ番組「アクセス・ハリウッド」のテープを陪審員に見せるべきではなかったとも主張している。このテープにはトランプ氏が2005年に女性を触ったりキスしたりする様子が収録されていた。

キャロルさんは、1990年代半ばにニューヨークのデパートでトランプ氏から性的暴行を受けたとして訴訟を起こした。2019年にはトランプ氏が暴行を否定し、キャロルさんは自分の好みではないと述べ、本の売り上げを伸ばすためにうそをついたと主張したことで、名誉を傷つけられたとも主張している。

トランプ氏側は10日に提出した訴状の中で、「目撃者も、映像証拠も、通報もなければ、捜査も行われていない」と述べた。「それどころか、キャロル氏は、ドナルド・トランプ氏が第45代大統領に就任するまで20年以上も待って虚偽の告発を行った。政治的な意見を異にする同氏への政治的な損害を最大化し、自身の利益につなげようとしているのだ」

トランプ氏による控訴はまだ最高裁判所の審理予定表に正式に組み込まれていない。