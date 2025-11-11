µ¤°µÊÑ²½¤Ë¤è¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ËÃí°Õ¡¡16Æü¡¦17Æü¤Ï¹ÈÏ°Ï¤Ç¡Ö²¼¹ß¡×¤Ë¤è¤ë±Æ¶ÁÅÙ¡ÖÂç¡×
¤³¤ÎÀè1½µ´Ö¤Ï¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤ò¹âµ¤°µ¤ÈÄãµ¤°µ¤¬¸ò¸ß¤Ë¿Ê¤à¤¿¤á¡¢µ¤°µ¤ÎÊÑ²½¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡£16Æü(Æü)¤È17Æü(·î)¤ÏËÌ³¤Æ»¤«¤é¶áµ¦¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¡Ö²¼¹ß¡×¤Ë¤è¤ë±Æ¶ÁÅÙ¤¬¡ÖÂç¡×¡£µ¤°µ¤ÎÊÑ²½¤Ç¤á¤Þ¤¤¤äÆ¬ÄË¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤ëÊý¤Ï¡¢Áá¤á¤ÎÂÐºö¤ò¡£
16Æü¡¦17Æü¤Ïµ¤°µÊÑ²½¤¬Âç¤¤¤
º£Æü11Æü(²Ð)¤Îµ¤°µÊÑ²½¤Ï¡Ö¾å¾º¡×¤Î½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÀÆü12Æü(¿å)¤È13Æü(ÌÚ)¤Ï³ÆÃÏ¤Ç¡Ö²¼¹ß¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀçÂæ¤äÅìµþ¤Ê¤É¡¢±Æ¶ÁÅÙ¤¬¡ÖÂç¡×¤Î½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µ¤°µ¤ÎÊÑ²½¤ÇÆ¬ÄË¤ä¤á¤Ê¤¤¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤Êý¤Ï¡¢¿çÌ²¤ä±ÉÍÜ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ã¤Æ¡¢Áá¤á¤ËÂÐºö¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µ¤°µÊÑ²½¤Ç¾É¾õ¤¬¤Ç¤¿¤é
µ¤°µÊÑ²½¤Ç¾É¾õ¤¬¤Ç¤¿¤é¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¼ª¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ä¼ª²ó¤·¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Þ¤á¤Ë¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¼ó¤ä¸ª¡¢ÇØÃæ¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á(¤Ç¤¤ì¤ÐÁ´¿È) ¤ò¤¹¤ë¤È¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£µ¯¤¤¿¤é¿¤Ó¤ò¤·¤ÆÇØ¹ü¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£¼ª¡¦¼ó¡¦¸ª¤ò²¹¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤38¡Á40¡îÄøÅÙ¤ÎÄã¤á¤Î¤ªÅò¤Ë10¡Á15Ê¬¤Û¤É¼ó¤Þ¤Ç¿»¤«¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£µ¤°µº¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´¨ÃÈº¹ÂÐºö¤Ë¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
°å³ØÅªÉ½µ´Æ½¤:¤»¤¿¤¬¤äÆâ²Ê¡¦¿À·ÐÆâ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¡µ×¼ê·ø»ÊÀèÀ¸
