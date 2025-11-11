11日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比15.6％増の519億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同18.0％増の370億円となっている。



個別ではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日本株女性活躍指数 <2518> 、ＮＥＸＴ エネルギー資源 <1618> 、ＮＥＸＴ 東証銀行業株価指数 <1615> 、上場日本高配当 <1698> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信 <1489> など20銘柄が新高値。ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が4.74％高、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> が3.79％高と大幅な上昇。



日経平均株価が448円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金257億4900万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均279億4700万円を下回っている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が20億2500万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が19億3500万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が19億1400万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が18億4500万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が10億9200万円の売買代金となっている。



