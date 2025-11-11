―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の11月7日から10日の決算発表を経て11日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<4056> ニューラルＧ 　東Ｇ 　 -11.83 　 11/10　　　3Q　　　　赤縮
<8226> 理経 　　　　　東Ｓ 　 -11.26 　 11/10　　上期　　　 -3.16
<9753> ＩＸナレッジ 　東Ｓ　　 -9.38 　 11/10　　上期　　　 16.84
<7247> ミクニ 　　　　東Ｓ　　 -8.74 　 11/10　　上期　　　 27.80
<4960> ケミプロ 　　　東Ｓ　　 -8.49 　 11/10　　上期　　　　赤転

<2970> グッドライフ 　東Ｓ　　 -8.47 　 11/10　　　3Q　　　 57.13
<6031> ＺＥＴＡ 　　　東Ｇ　　 -7.16 　 11/10　　　3Q　　　　　－
<6137> 小池工 　　　　東Ｓ　　 -6.46 　 11/10　　上期　　　-51.59
<8138> 三京化 　　　　東Ｓ　　 -5.80 　 11/10　　上期　　　 38.86
<8152> ソマール 　　　東Ｓ　　 -5.74 　 11/10　　上期　　　-15.07

<4415> ブロードＥ 　　東Ｇ　　 -3.84 　 11/10　　　3Q　　　 46.56
<9158> シーユーシー 　東Ｇ　　 -3.83 　 11/10　　上期　　　-56.07
<4979> ＯＡＴアグリ 　東Ｓ　　 -3.14 　 11/10　　　3Q　　　 15.29
<3143> オーウイル 　　東Ｓ　　 -2.92 　 11/10　　上期　　　 21.76
<3934> ベネフィＪ 　　東Ｓ　　 -2.83 　 11/10　　上期　　　 31.78

<7634> 星医療 　　　　東Ｓ　　 -2.66 　 11/10　　上期　　　 -0.76
<9896> ＪＫＨＤ 　　　東Ｓ　　 -2.46 　 11/10　　上期　　　 -4.21
<3772> ウェルス 　　　東Ｓ　　 -2.31 　 11/10　　上期　　　　赤拡
<5570> ジェノバ 　　　東Ｇ　　 -2.11 　 11/10　本決算　　　　1.41
<4389> プロパテＤＢ 　東Ｇ　　 -1.97 　 11/10　　上期　　　 -6.02

<7636> ハンズマン 　　東Ｓ　　 -1.94 　 11/10　　　1Q　　　-33.56
<1960> サンテック 　　東Ｓ　　 -1.79 　 11/10　　上期　　　 60.80
<7619> 田中商事 　　　東Ｓ　　 -1.79 　 11/10　　上期　　　　0.39
<7500> 西川計測 　　　東Ｓ　　 -1.71 　 11/10　　　1Q　　　 31.19
<2226> コイケヤ 　　　東Ｓ　　 -1.61 　 11/10　　上期　　　-30.74

<8104> クワザワＨＤ 　東Ｓ　　 -1.54 　 11/10　　上期　　　-13.00
<6551> ツナグＧＨＤ 　東Ｓ　　 -1.39 　 11/10　本決算　　　 18.17
<3970> イノベーショ 　東Ｇ　　 -1.34 　 11/10　　上期　　　　赤転
<9360> 鈴与シンワ 　　東Ｓ　　 -1.27 　 11/10　　上期　　　　3.45
<3917> アイリッジ 　　東Ｇ　　 -1.26 　 11/10　　上期　　　　赤転

<7014> 名村造 　　　　東Ｓ　　 -1.25 　 11/10　　上期　　　-21.98
<4998> フマキラ 　　　東Ｓ　　 -1.22 　 11/10　　上期　　　 35.91
<2763> エフティ 　　　東Ｓ　　 -1.19 　 11/10　　上期　　　-30.06
<6155> 高松機械 　　　東Ｓ　　 -1.04 　 11/10　　上期　　　　赤縮
<4736> 日本ラッド 　　東Ｓ　　 -1.02 　 11/10　　上期　　　-37.22

<6495> 宮入バ 　　　　東Ｓ　　 -0.88 　 11/10　　上期　　　200.00
<7502> プラザＨＤ 　　東Ｓ　　 -0.80 　 11/10　　上期　　　　黒転
<4351> 山田債権 　　　東Ｓ　　 -0.80 　 11/10　　　3Q　　　　赤転
<5974> 中国工 　　　　東Ｓ　　 -0.66 　 11/10　　上期　　　　赤縮
<6919> ケル 　　　　　東Ｓ　　 -0.66 　 11/10　　上期　　　-38.37

<5660> 神鋼線 　　　　東Ｓ　　 -0.60 　 11/10　　上期　　　-49.42
<9856> ケーユーＨＤ 　東Ｓ　　 -0.52 　 11/10　　上期　　　-16.67
<2009> 鳥越粉 　　　　東Ｓ　　 -0.36 　 11/10　　　3Q　　　 23.68
<4994> 大成ラミック 　東Ｓ　　 -0.34 　 11/10　　上期　　　-17.30
<7938> リーガル 　　　東Ｓ　　 -0.25 　 11/10　　上期　　　　赤拡

<3944> 古林紙 　　　　東Ｓ　　 -0.21 　 11/10　　　3Q　　　 79.40
<7877> 永大化工 　　　東Ｓ　　 -0.17 　 11/10　　上期　　　303.45
<9656> グリンランド 　東Ｓ　　 -0.16 　 11/10　　　3Q　　　-24.81
<6297> 鉱研工業 　　　東Ｓ　　 -0.13 　 11/10　　上期　　　-76.09

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした11日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース