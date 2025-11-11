決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … 名村造、シーユーシー、理経 (11月10日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の11月7日から10日の決算発表を経て11日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<4056> ニューラルＧ 東Ｇ -11.83 11/10 3Q 赤縮
<8226> 理経 東Ｓ -11.26 11/10 上期 -3.16
<9753> ＩＸナレッジ 東Ｓ -9.38 11/10 上期 16.84
<7247> ミクニ 東Ｓ -8.74 11/10 上期 27.80
<4960> ケミプロ 東Ｓ -8.49 11/10 上期 赤転
<2970> グッドライフ 東Ｓ -8.47 11/10 3Q 57.13
<6031> ＺＥＴＡ 東Ｇ -7.16 11/10 3Q －
<6137> 小池工 東Ｓ -6.46 11/10 上期 -51.59
<8138> 三京化 東Ｓ -5.80 11/10 上期 38.86
<8152> ソマール 東Ｓ -5.74 11/10 上期 -15.07
<4415> ブロードＥ 東Ｇ -3.84 11/10 3Q 46.56
<9158> シーユーシー 東Ｇ -3.83 11/10 上期 -56.07
<4979> ＯＡＴアグリ 東Ｓ -3.14 11/10 3Q 15.29
<3143> オーウイル 東Ｓ -2.92 11/10 上期 21.76
<3934> ベネフィＪ 東Ｓ -2.83 11/10 上期 31.78
<7634> 星医療 東Ｓ -2.66 11/10 上期 -0.76
<9896> ＪＫＨＤ 東Ｓ -2.46 11/10 上期 -4.21
<3772> ウェルス 東Ｓ -2.31 11/10 上期 赤拡
<5570> ジェノバ 東Ｇ -2.11 11/10 本決算 1.41
<4389> プロパテＤＢ 東Ｇ -1.97 11/10 上期 -6.02
<7636> ハンズマン 東Ｓ -1.94 11/10 1Q -33.56
<1960> サンテック 東Ｓ -1.79 11/10 上期 60.80
<7619> 田中商事 東Ｓ -1.79 11/10 上期 0.39
<7500> 西川計測 東Ｓ -1.71 11/10 1Q 31.19
<2226> コイケヤ 東Ｓ -1.61 11/10 上期 -30.74
<8104> クワザワＨＤ 東Ｓ -1.54 11/10 上期 -13.00
<6551> ツナグＧＨＤ 東Ｓ -1.39 11/10 本決算 18.17
<3970> イノベーショ 東Ｇ -1.34 11/10 上期 赤転
<9360> 鈴与シンワ 東Ｓ -1.27 11/10 上期 3.45
<3917> アイリッジ 東Ｇ -1.26 11/10 上期 赤転
<7014> 名村造 東Ｓ -1.25 11/10 上期 -21.98
<4998> フマキラ 東Ｓ -1.22 11/10 上期 35.91
<2763> エフティ 東Ｓ -1.19 11/10 上期 -30.06
<6155> 高松機械 東Ｓ -1.04 11/10 上期 赤縮
<4736> 日本ラッド 東Ｓ -1.02 11/10 上期 -37.22
<6495> 宮入バ 東Ｓ -0.88 11/10 上期 200.00
<7502> プラザＨＤ 東Ｓ -0.80 11/10 上期 黒転
<4351> 山田債権 東Ｓ -0.80 11/10 3Q 赤転
<5974> 中国工 東Ｓ -0.66 11/10 上期 赤縮
<6919> ケル 東Ｓ -0.66 11/10 上期 -38.37
<5660> 神鋼線 東Ｓ -0.60 11/10 上期 -49.42
<9856> ケーユーＨＤ 東Ｓ -0.52 11/10 上期 -16.67
<2009> 鳥越粉 東Ｓ -0.36 11/10 3Q 23.68
<4994> 大成ラミック 東Ｓ -0.34 11/10 上期 -17.30
<7938> リーガル 東Ｓ -0.25 11/10 上期 赤拡
<3944> 古林紙 東Ｓ -0.21 11/10 3Q 79.40
<7877> 永大化工 東Ｓ -0.17 11/10 上期 303.45
<9656> グリンランド 東Ｓ -0.16 11/10 3Q -24.81
<6297> 鉱研工業 東Ｓ -0.13 11/10 上期 -76.09
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした11日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
