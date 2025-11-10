トーガとポーターのコラボ新作　初のウェアを含む10型を展開

「トーガ（TOGA）」が、「ポーター（PORTER）」とのコラボレーションから新作カプセルコレクションを11月21日に発売する。TOGA HARAJUKUやTOGA AOYAMA、TOGA HANKYU UMEDAのほか、PORTER STANDや福岡のKURA CHIKA by PORTER、吉田カバンオフィシャルオンラインストアなどで取り扱う。

同コラボは2019年にスタートし、前回から約1年半ぶりの登場となる。7回目の今回は「旅」をテーマに掲げ、遠方へのアウトドアから、近所のちょっとした外出まで、さまざまなシチュエーションの旅からインスピレーションを得た。

高い機能性と実用性を備えたポーターの技術に、ナイロン素材を編み込んだブレードハンドルや取り外しができるポーチ、フォルムを変えられるベルトなど、トーガらしいメタルディテールを取り入れた全10型をラインナップ。バッグ類は、人気のバックパック（18万1500円）やトート（10万3400円）、ウォレット（7万400円）など5型を揃える。ウォレットのパープルはトーガの店舗限定カラーとして販売する。

コラボ初のウェアにも、両ブランドのアイコニックなディテールを融合。ブルゾン（9万7900円）やハーフジップトップス（5万3900円）、ショートパンツ（5万3900円）、ミニスカート（5万9400円）、ハット（3万5200円）の5型を展開する。

■取扱先一覧

TOGA HARAJUKU、TOGA AOYAMA、TOGA SHIBUYA PARCO、TOGA ISETAN SHINJUKU、TOGA HANKYU UMEDA、 TOGA KANAZAWA、GINZA SIX THE POP UP、TOGA OFFICIAL ONLINE STORE、TOGA RAKUTEN FASHION PORTER flagship store、PORTER GINZA、PORTER STAND、KURA CHIKA by PORTER(福岡)、POTR(名古屋・札幌)、 PORTER KOREA、PORTER BANGKOK、吉田カバンオフィシャルオンラインストア（オンラインストアでは11時頃から順次発売）