―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の11月7日から10日の決算発表を経て11日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<9816> ストライダズ 　東Ｓ 　 +10.66 　 11/10　　上期　　　　黒転
<6677> エスケーエレ 　東Ｓ 　 +10.58 　 11/10　本決算　　　 19.60
<7417> 南陽 　　　　　東Ｓ　　 +7.76 　 11/10　　上期　　　-13.36
<6989> 北電工 　　　　東Ｓ　　 +6.97 　 11/10　　上期　　　 45.91
<8105> ＢＴＣＪＰＮ 　東Ｓ　　 +6.51 　 11/10　　上期　　　　赤拡

<8869> 明和地所 　　　東Ｓ　　 +6.24 　 11/10　　上期　　　223.31
<7946> 光陽社 　　　　東Ｓ　　 +5.98 　 11/10　　上期　　　-25.00
<8891> ＡＭＧＨＤ 　　東Ｓ　　 +5.46 　 11/10　　上期　　　 24.39
<1736> オーテック 　　東Ｓ　　 +5.42 　 11/10　　上期　　　130.63
<8772> アサックス 　　東Ｓ　　 +4.79 　 11/10　　上期　　　 37.12

<3948> 光ビジネス 　　東Ｓ　　 +4.68 　 11/10　　　3Q　　　 76.14
<208A> 構造計画ＨＤ 　東Ｓ　　 +4.20 　 11/10　　　1Q　　　　赤縮
<7460> ヤギ 　　　　　東Ｓ　　 +3.96 　 11/10　　上期　　　 58.56
<6018> 阪神燃 　　　　東Ｓ　　 +3.39 　 11/10　　上期　　　166.18
<6393> 油研工 　　　　東Ｓ　　 +3.26 　 11/10　　上期　　　 -4.75

<4966> 上村工 　　　　東Ｓ　　 +3.23 　 11/10　　上期　　　 -1.66
<6384> 昭和真空 　　　東Ｓ　　 +3.13 　 11/10　　上期　　　　黒転
<2162> ｎｍｓ 　　　　東Ｓ　　 +2.57 　 11/10　　上期　　　　赤転
<8996> フリーダム 　　東Ｓ　　 +2.39 　 11/10　　　3Q　　　 20.86
<6223> 西部技研 　　　東Ｓ　　 +2.28 　 11/10　　　3Q　　　　5.76

<8209> フレンドリ 　　東Ｓ　　 +2.26 　 11/10　　上期　　　　赤縮
<9259> タカヨシＨＤ 　東Ｇ　　 +2.19 　 11/10　本決算　　　　7.90
<8835> 太平発 　　　　東Ｓ　　 +1.94 　 11/10　　上期　　　 71.33
<7481> 尾家産 　　　　東Ｓ　　 +1.92 　 11/10　　上期　　　　2.40
<5984> 兼房 　　　　　東Ｓ　　 +1.49 　 11/10　　上期　　　181.63

<9888> ＵＥＸ 　　　　東Ｓ　　 +1.46 　 11/10　　上期　　　-30.97
<1994> 高橋ウォール 　東Ｓ　　 +1.37 　 11/10　　　3Q　　　-96.72
<7902> ソノコム 　　　東Ｓ　　 +1.28 　 11/10　　上期　　　 20.23
<9908> Ｄｅｎｋｅｉ 　東Ｓ　　 +1.18 　 11/10　　上期　　　 -4.46
<7486> サンリン 　　　東Ｓ　　 +1.14 　 11/10　　上期　　　-87.65

<7317> 松屋Ｒ＆Ｄ 　　東Ｇ　　 +1.12 　 11/10　　上期　　　　0.46
<7564> ワークマン 　　東Ｓ　　 +1.12 　 11/10　　上期　　　 22.13
<6648> かわでん 　　　東Ｓ　　 +1.12 　 11/10　　上期　　　179.42
<4628> エスケー化研 　東Ｓ　　 +1.08 　 11/10　　上期　　　 11.66
<8144> デンキョーＧ 　東Ｓ　　 +1.06 　 11/10　　上期　　　　黒転

<3628> データＨＲ 　　東Ｇ　　 +0.95 　 11/10　　上期　　　　　－
<1807> 佐藤渡辺 　　　東Ｓ　　 +0.82 　 11/10　　上期　　　　黒転
<9339> コーチエィ 　　東Ｓ　　 +0.76 　 11/10　　　3Q　　　 -7.19
<3082> きちりＨＤ 　　東Ｓ　　 +0.65 　 11/10　　　1Q　　　124.32
<5941> 中西製 　　　　東Ｓ　　 +0.63 　 11/10　　上期　　　-14.52

<3261> グラン 　　　　東Ｇ　　 +0.62 　 11/10　　　3Q　　　　赤転
<2224> コモ 　　　　　東Ｓ　　 +0.61 　 11/10　　上期　　　　赤転
<2469> ヒビノ 　　　　東Ｓ　　 +0.56 　 11/10　　上期　　　 76.18
<3895> ハビックス 　　東Ｓ　　 +0.50 　 11/10　　上期　　　-51.37
<7822> 永大産業 　　　東Ｓ　　 +0.43 　 11/10　　上期　　　　赤縮

<3467> アグレ都市 　　東Ｓ　　 +0.27 　 11/10　　上期　　　 39.96
<9343> アイビス 　　　東Ｇ　　 +0.15 　 11/10　　　3Q　　　 -0.93

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした11日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース