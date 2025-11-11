決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … ＢＴＣＪＰＮ、ワークマン、エスケーエレ (11月10日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の11月7日から10日の決算発表を経て11日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<9816> ストライダズ 東Ｓ +10.66 11/10 上期 黒転
<6677> エスケーエレ 東Ｓ +10.58 11/10 本決算 19.60
<7417> 南陽 東Ｓ +7.76 11/10 上期 -13.36
<6989> 北電工 東Ｓ +6.97 11/10 上期 45.91
<8105> ＢＴＣＪＰＮ 東Ｓ +6.51 11/10 上期 赤拡
<8869> 明和地所 東Ｓ +6.24 11/10 上期 223.31
<7946> 光陽社 東Ｓ +5.98 11/10 上期 -25.00
<8891> ＡＭＧＨＤ 東Ｓ +5.46 11/10 上期 24.39
<1736> オーテック 東Ｓ +5.42 11/10 上期 130.63
<8772> アサックス 東Ｓ +4.79 11/10 上期 37.12
<3948> 光ビジネス 東Ｓ +4.68 11/10 3Q 76.14
<208A> 構造計画ＨＤ 東Ｓ +4.20 11/10 1Q 赤縮
<7460> ヤギ 東Ｓ +3.96 11/10 上期 58.56
<6018> 阪神燃 東Ｓ +3.39 11/10 上期 166.18
<6393> 油研工 東Ｓ +3.26 11/10 上期 -4.75
<4966> 上村工 東Ｓ +3.23 11/10 上期 -1.66
<6384> 昭和真空 東Ｓ +3.13 11/10 上期 黒転
<2162> ｎｍｓ 東Ｓ +2.57 11/10 上期 赤転
<8996> フリーダム 東Ｓ +2.39 11/10 3Q 20.86
<6223> 西部技研 東Ｓ +2.28 11/10 3Q 5.76
<8209> フレンドリ 東Ｓ +2.26 11/10 上期 赤縮
<9259> タカヨシＨＤ 東Ｇ +2.19 11/10 本決算 7.90
<8835> 太平発 東Ｓ +1.94 11/10 上期 71.33
<7481> 尾家産 東Ｓ +1.92 11/10 上期 2.40
<5984> 兼房 東Ｓ +1.49 11/10 上期 181.63
<9888> ＵＥＸ 東Ｓ +1.46 11/10 上期 -30.97
<1994> 高橋ウォール 東Ｓ +1.37 11/10 3Q -96.72
<7902> ソノコム 東Ｓ +1.28 11/10 上期 20.23
<9908> Ｄｅｎｋｅｉ 東Ｓ +1.18 11/10 上期 -4.46
<7486> サンリン 東Ｓ +1.14 11/10 上期 -87.65
<7317> 松屋Ｒ＆Ｄ 東Ｇ +1.12 11/10 上期 0.46
<7564> ワークマン 東Ｓ +1.12 11/10 上期 22.13
<6648> かわでん 東Ｓ +1.12 11/10 上期 179.42
<4628> エスケー化研 東Ｓ +1.08 11/10 上期 11.66
<8144> デンキョーＧ 東Ｓ +1.06 11/10 上期 黒転
<3628> データＨＲ 東Ｇ +0.95 11/10 上期 －
<1807> 佐藤渡辺 東Ｓ +0.82 11/10 上期 黒転
<9339> コーチエィ 東Ｓ +0.76 11/10 3Q -7.19
<3082> きちりＨＤ 東Ｓ +0.65 11/10 1Q 124.32
<5941> 中西製 東Ｓ +0.63 11/10 上期 -14.52
<3261> グラン 東Ｇ +0.62 11/10 3Q 赤転
<2224> コモ 東Ｓ +0.61 11/10 上期 赤転
<2469> ヒビノ 東Ｓ +0.56 11/10 上期 76.18
<3895> ハビックス 東Ｓ +0.50 11/10 上期 -51.37
<7822> 永大産業 東Ｓ +0.43 11/10 上期 赤縮
<3467> アグレ都市 東Ｓ +0.27 11/10 上期 39.96
<9343> アイビス 東Ｇ +0.15 11/10 3Q -0.93
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした11日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース