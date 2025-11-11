―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の11月7日から10日の決算発表を経て11日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<3660> アイスタイル 　東Ｐ 　 +18.18 　 11/10　　　1Q　　　 25.15
<6768> タムラ 　　　　東Ｐ 　 +14.72 　 11/10　　上期　　　 46.14
<6448> ブラザー 　　　東Ｐ 　 +12.29 　 11/10　　上期　　　 -2.37
<4540> ツムラ 　　　　東Ｐ 　 +11.75 　 11/10　　上期　　　-29.84
<4064> カーバイド 　　東Ｐ 　 +10.84 　 11/10　　上期　　　 71.11

<9880> イノテック 　　東Ｐ　　 +8.21 　 11/10　　上期　　　　0.27
<7893> プロネクサス 　東Ｐ　　 +7.76 　 11/10　　上期　　　-33.30
<3101> 東洋紡 　　　　東Ｐ　　 +7.58 　 11/10　　上期　　　216.29
<5631> 日製鋼 　　　　東Ｐ　　 +7.16 　 11/10　　上期　　　 47.02
<6457> グローリー 　　東Ｐ　　 +6.67 　 11/10　　上期　　　-60.17

<4061> デンカ 　　　　東Ｐ　　 +6.07 　 11/10　　上期　　　 21.83
<2432> ディーエヌエ 　東Ｐ　　 +6.06 　 11/10　　上期　　　401.31
<6753> シャープ 　　　東Ｐ　　 +5.58 　 11/10　　上期　　 2191.00
<6651> 日東工 　　　　東Ｐ　　 +5.26 　 11/10　　上期　　　 26.78
<9405> 朝日放送ＨＤ 　東Ｐ　　 +5.16 　 11/10　　上期　　　　黒転

<4911> 資生堂 　　　　東Ｐ　　 +4.57 　 11/10　　　3Q　　　　赤転
<9006> 京急 　　　　　東Ｐ　　 +3.97 　 11/10　　上期　　　 -7.88
<4676> フジＨＤ 　　　東Ｐ　　 +3.69 　 11/10　　上期　　　　赤転
<4997> 日農薬 　　　　東Ｐ　　 +3.69 　 11/10　　上期　　　798.07
<7270> ＳＵＢＡＲＵ 　東Ｐ　　 +3.63 　 11/10　　上期　　　-41.40

<7189> 西日本ＦＨ 　　東Ｐ　　 +3.44 　 11/10　　上期　　　 30.98
<6928> エノモト 　　　東Ｐ　　 +3.05 　 11/10　　上期　　　122.80
<7220> 武蔵精密 　　　東Ｐ　　 +2.92 　 11/10　　上期　　　 27.40
<9008> 京王 　　　　　東Ｐ　　 +2.85 　 11/10　　上期　　　 -1.65
<5713> 住友鉱 　　　　東Ｐ　　 +2.75 　 11/10　　上期　　　　6.61

<9332> ＮＩＳＳＯ 　　東Ｐ　　 +2.71 　 11/10　　上期　　　-33.83
<6480> トムソン 　　　東Ｐ　　 +2.54 　 11/10　　上期　　　167.47
<1333> マルハニチロ 　東Ｐ　　 +2.51 　 11/10　　上期　　　 16.85
<9644> タナベＣＧ 　　東Ｐ　　 +2.34 　 11/10　　上期　　　 10.19
<8934> サンフロ不 　　東Ｐ　　 +2.24 　 11/10　　上期　　　114.39

<8544> 京葉銀 　　　　東Ｐ　　 +2.20 　 11/10　　上期　　　 11.14
<2207> ｍｅｉｔｏ 　　東Ｐ　　 +2.12 　 11/10　　上期　　　　8.31
<7198> ＳＢＩアルヒ 　東Ｐ　　 +1.84 　 11/10　　上期　　　-12.24
<2288> 丸大食 　　　　東Ｐ　　 +1.79 　 11/10　　上期　　　 41.33
<4553> 東和薬品 　　　東Ｐ　　 +1.76 　 11/10　　上期　　　 15.87

<8377> ほくほくＦＧ 　東Ｐ　　 +1.68 　 11/10　　上期　　　 63.48
<6947> 図研 　　　　　東Ｐ　　 +1.64 　 11/10　　上期　　　 19.08
<1979> 大気社 　　　　東Ｐ　　 +1.64 　 11/10　　上期　　　 55.92
<9319> 中央倉 　　　　東Ｐ　　 +1.60 　 11/10　　上期　　　 -0.22
<2461> ファンコミ 　　東Ｐ　　 +1.55 　 11/10　　　3Q　　　 40.63

<8159> 立花エレ 　　　東Ｐ　　 +1.39 　 11/10　　上期　　　 -5.73
<6333> 帝国電 　　　　東Ｐ　　 +1.32 　 11/10　　上期　　　 -7.74
<8367> 南都銀 　　　　東Ｐ　　 +1.15 　 11/10　　上期　　　 11.45
<6381> アネスト岩田 　東Ｐ　　 +0.99 　 11/10　　上期　　　 -4.79
<2445> タカミヤ 　　　東Ｐ　　 +0.97 　 11/10　　上期　　　 49.22

<4538> 扶桑薬 　　　　東Ｐ　　 +0.94 　 11/10　　上期　　　-47.22
<4548> 生化学 　　　　東Ｐ　　 +0.61 　 11/10　　上期　　　-77.44
<3950> ザ・パック 　　東Ｐ　　 +0.58 　 11/10　　　3Q　　　-11.77
<3167> ＴＯＫＡＩ 　　東Ｐ　　 +0.58 　 11/10　　上期　　　 32.63
<8368> 百五銀 　　　　東Ｐ　　 +0.53 　 11/10　　上期　　　　9.83

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした11日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

