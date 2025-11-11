決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … ディーエヌエ、フジＨＤ、ＳＵＢＡＲＵ (11月10日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の11月7日から10日の決算発表を経て11日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<3660> アイスタイル 東Ｐ +18.18 11/10 1Q 25.15
<6768> タムラ 東Ｐ +14.72 11/10 上期 46.14
<6448> ブラザー 東Ｐ +12.29 11/10 上期 -2.37
<4540> ツムラ 東Ｐ +11.75 11/10 上期 -29.84
<4064> カーバイド 東Ｐ +10.84 11/10 上期 71.11
<9880> イノテック 東Ｐ +8.21 11/10 上期 0.27
<7893> プロネクサス 東Ｐ +7.76 11/10 上期 -33.30
<3101> 東洋紡 東Ｐ +7.58 11/10 上期 216.29
<5631> 日製鋼 東Ｐ +7.16 11/10 上期 47.02
<6457> グローリー 東Ｐ +6.67 11/10 上期 -60.17
<4061> デンカ 東Ｐ +6.07 11/10 上期 21.83
<2432> ディーエヌエ 東Ｐ +6.06 11/10 上期 401.31
<6753> シャープ 東Ｐ +5.58 11/10 上期 2191.00
<6651> 日東工 東Ｐ +5.26 11/10 上期 26.78
<9405> 朝日放送ＨＤ 東Ｐ +5.16 11/10 上期 黒転
<4911> 資生堂 東Ｐ +4.57 11/10 3Q 赤転
<9006> 京急 東Ｐ +3.97 11/10 上期 -7.88
<4676> フジＨＤ 東Ｐ +3.69 11/10 上期 赤転
<4997> 日農薬 東Ｐ +3.69 11/10 上期 798.07
<7270> ＳＵＢＡＲＵ 東Ｐ +3.63 11/10 上期 -41.40
<7189> 西日本ＦＨ 東Ｐ +3.44 11/10 上期 30.98
<6928> エノモト 東Ｐ +3.05 11/10 上期 122.80
<7220> 武蔵精密 東Ｐ +2.92 11/10 上期 27.40
<9008> 京王 東Ｐ +2.85 11/10 上期 -1.65
<5713> 住友鉱 東Ｐ +2.75 11/10 上期 6.61
<9332> ＮＩＳＳＯ 東Ｐ +2.71 11/10 上期 -33.83
<6480> トムソン 東Ｐ +2.54 11/10 上期 167.47
<1333> マルハニチロ 東Ｐ +2.51 11/10 上期 16.85
<9644> タナベＣＧ 東Ｐ +2.34 11/10 上期 10.19
<8934> サンフロ不 東Ｐ +2.24 11/10 上期 114.39
<8544> 京葉銀 東Ｐ +2.20 11/10 上期 11.14
<2207> ｍｅｉｔｏ 東Ｐ +2.12 11/10 上期 8.31
<7198> ＳＢＩアルヒ 東Ｐ +1.84 11/10 上期 -12.24
<2288> 丸大食 東Ｐ +1.79 11/10 上期 41.33
<4553> 東和薬品 東Ｐ +1.76 11/10 上期 15.87
<8377> ほくほくＦＧ 東Ｐ +1.68 11/10 上期 63.48
<6947> 図研 東Ｐ +1.64 11/10 上期 19.08
<1979> 大気社 東Ｐ +1.64 11/10 上期 55.92
<9319> 中央倉 東Ｐ +1.60 11/10 上期 -0.22
<2461> ファンコミ 東Ｐ +1.55 11/10 3Q 40.63
<8159> 立花エレ 東Ｐ +1.39 11/10 上期 -5.73
<6333> 帝国電 東Ｐ +1.32 11/10 上期 -7.74
<8367> 南都銀 東Ｐ +1.15 11/10 上期 11.45
<6381> アネスト岩田 東Ｐ +0.99 11/10 上期 -4.79
<2445> タカミヤ 東Ｐ +0.97 11/10 上期 49.22
<4538> 扶桑薬 東Ｐ +0.94 11/10 上期 -47.22
<4548> 生化学 東Ｐ +0.61 11/10 上期 -77.44
<3950> ザ・パック 東Ｐ +0.58 11/10 3Q -11.77
<3167> ＴＯＫＡＩ 東Ｐ +0.58 11/10 上期 32.63
<8368> 百五銀 東Ｐ +0.53 11/10 上期 9.83
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした11日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
