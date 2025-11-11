¿¿ÈôÀ»¡¡¼«¿È¤Î30¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö´Õ¾Þ¤Î¿Íµ¤½÷Í¥¤é¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÀ¨¤¤¹ë²Ú¤Ê¤ªÍ§Ã£¡×¡Ö¤ª¿ÍÊÁ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÎÀ¼
¡¡¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ²ÖÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Ç½÷Í¥¤Î¿¿ÈôÀ»¡Ê49¡Ë¤¬11Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤Î¥é¥¤¥Ö¤òË¬¤ì¤¿·ÝÇ½¿Í¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ø¿¿Èô À»¡¡30th Anniversary Live¡Ù §¡¡Live¤ò´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿ÂçÀÚ¤ÊÊý¡¹¤È¤Î¼Ì¿¿¡¡Â³¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡Á¡¡1 ²Ä°¦¤¤²Ä°¦¤¤ ¤Þ¤¤¤ä¤ó¡¡#ÇòÀÐËã°á ¤µ¤ó¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢¸µÇµÌÚºä46¤Ç½÷Í¥¤ÎÇòÀÐËã°á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö±Ç²è¡Ø¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡Ù¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿ ÆâÅÄ´ÆÆÄ¤È¤¿¤ª¤Á¤ã¤ó¡¡#ÆâÅÄ±Ñ¼£ ´ÆÆÄ¡¡#ÅÚ²°ÂÀË± ¤Á¤ã¤ó¡×¤È¼«¿È¤ÈÆâÅÄ±Ñ¼£´ÆÆÄ¡¢ÅÚ²°ÂÀË±¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¡Ö3 ÃçÎÉ¤·¤Î¡¡¤Þ¤¢¤È¤Î¤ê¤Á¤ã¤ó¡¡#¾¾²¬¾»¹¨ ¤µ¤ó #ÀÄ»³ÎÑ»Ò ¤µ¤ó¡¡4 ¤Ý¤«¤Ý¤«¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿¡¡¾¾ËÜ¤µ¤ó¡¡¡¡#¾¾ËÜÄ¬²â ¤µ¤ó¡¡5 ÊõÄÍ»þÂå¤«¤é¤º¤Ã¤È´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë ÈþÊæ¤µ¤ó¡¡#Ãæ°æÈþÊæ ¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅê¹Æ¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö9 ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÇÐÍ¥¤ÎÊý¡¹¡¡¥²¥¹¥È¤ÎÆ·»Ò¤µ¤ó¡¡#°ÂÍö¤±¤¤ ¤µ¤ó¡¡#·§Ã«¿¿¼Â ¤µ¤ó¡¡#Âç¿¹¥Ò¥í¥· ¤µ¤ó¡¡#»³¸ýÎÉ°ì ¤µ¤ó¡¡#»³ËÜË§¼ù ¤µ¤ó¡¡#ÎøÀî½ãÌï ¤µ¤ó¡¡#Â®¿å±Ç¿Í ¤µ¤ó¡¡#¹âÀ¤Ëã±û ¤µ¤ó¡×¤È½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤È¶¦¤Ë¾Ò²ð¡£¡Ö¤ªË»¤·¤¤Ãæ¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¡¢ËÜÅö¡¼¤Ë¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢ÃçÎÉ¤·¤ÎÂçÀÚ¤ÊÍ§¤¿¤Á¤â ¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¿Èô¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÂô»³¤ÎÂçÀÚ¤ÊÊý¡¹¤¬´Ñ¤ËÍè¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¡¡ÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Þ¤¤¤ä¤ó¤ËÂÀË±¤Á¤ã¤ó¤Ë¾¾²¬¤µ¤ó¡ªÀ¨¤¤¹ë²Ú¤Ê¤ªÍ§Ã£¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¹ë²Ú¤Ê³§ÍÍ¤Ç¤¹¤Í¡Á¡¡ÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö³§¤µ¤óÂô»³¤ÎÊý¡¹¤¬±þ±ç¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¡¤³¤ì¤â¤æ¤¦¤µ¤ó¤Î¤ª¿ÍÊÁ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£