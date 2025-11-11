大リーグ機構（MLB）は10日（日本時間11日）、今季の最優秀新人を発表。ア・リーグはアスレチックスのニック・カーツ内野手（22）が受賞した。

カーツは2024年ドラフト1巡目（全体4番目）でアスレチックスから指名。マイナー経験わずか33試合で今年4月23日にメジャーデビューを果たした。7月25日のアストロズ戦で新人では史上初、また、大リーグ史上最年少となる22歳135日で1試合4本塁打を記録する快挙を達成。4本塁打を含む6安打を放ち、1900年以降の大リーグでは2002年のショーン・グリーンに次ぐ2人目で、1試合19塁打も2002年のグリーンに並び、1900年以降での1試合最多塁打記録を樹立した。

シーズンを通した成績も117試合で打率・290、36本塁打（リーグ5位）、86打点、OPS1・002と新人王にふさわしい成績を残した。新人で400打席以上に立ち、OPS1・000超えは史上8人目となった。

最終候補にはチームメートである正遊撃手ジェイコブ・ウィルソンも入っていたが、同僚を抑えて栄誉を手にした。カーツはシルバースラッガー賞も受賞している。