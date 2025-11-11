女子テニス元世界ランキング2位で現79位のオンス・ジャバー（31＝チュニジア）が10日、自身のインスタグラムで第1子の妊娠と長期休養を発表した。

ベビー服を手に元フェンシング選手の夫、カリム・カムンさんとハグする動画を投稿。コメントで「リセットと充電のために少しお休みします。実は今までで一番キュートなカムバックを計画しています」と切り出し、「コート復帰はもう少し待たないといけませんね。だってもうすぐ…一番小さなチームメートを迎えるんですから。4月に男の子がチームに加わります」と妊娠と出産予定を報告した。投稿にはテニス界から祝福のコメントが集まり、大坂なおみは「Congratulations（おめでとう）」と投稿した。

ジャバーはツアー通算5勝で22、23年ウィンブルドン選手権と22年全米オープンで準優勝。グランドスラムの決勝に進出した初のアフリカ系およびアラブ系の女性選手となった。22年6月には自己最高の世界ランキング2位をマークしていた。

昨年は肩を負傷して全米オープンを欠場。今年ツアー復帰したが、過酷なツアースケジュールもあり「コートの中で幸せを感じられない」として7月に無期限休養を発表していた。