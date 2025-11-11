【TOTOジャパンクラシック】最終日

渋野日向子に「ジャンボ尾崎に弟子入り」のススメ…国内3試合目は50人中ブービー終戦

雨天中止でなければどうなっていたか。

全米女子プロ協会の公式戦でもある今大会。最終日は午前10時57分に降雨によるコースコンディション不良のため中断となり、2時間後に中止が決定した。競技は54ホールに短縮され、3日目終了時に通算15アンダーの首位で並んでいた畑岡奈紗（26）と荒木優奈（20）によるプレーオフとなった。

雨中の決戦は、パー5の18番を130ヤードのパー3に変更する異例の形で行われた。

オナーの荒木が9番アイアンでフルショットすると、オーバーしたボールはグリーン奥の斜面に。一方の畑岡はピンの10メートル以上も右にオン。ファーストパットもカップを2.5メートルもオーバーした。荒木のアプローチはピンから約3メートル奥に止まったが、このパットを外してボギー。パーパットを沈めた畑岡が3年半ぶりに米ツアー7勝目を手にした。

タラレバではあるが、最終日の18ホールが行われていたら、勝負はどうなっていたか。

3日目が終わってトップは畑岡と荒木の通算15アンダー。1打差3位には山下美夢有（24）がピタリとつけ、2打差には今季4勝の佐久間朱莉（22）がいた。

ツアー関係者が言う。

「混戦になって優勝争いを制することができたというほど、近年の畑岡は強いとはいえない。4日目は天候が崩れることが分かっているのに、3日目の18番で単独首位となるバーディーを決められなかったですしね。米ツアーメンバーで今年の全英女子に勝った山下はもちろん、佐久間やルーキーの荒木も含めて、今の若い選手は経験豊富な実力者と同組になれば、『いろいろ勉強になります』とは言うものの、臆することはない。自分のプレーに集中して、ピンを攻めてバーディーを奪う。3日目の荒木は米ツアーの外国勢と回っていましたが、2番からの5連続バーディーは圧巻でした。悪天候で仕方がなかったとはいえ、やっぱり18ホールでの勝負を見たかったですね」

変則プレーオフに勝って涙した畑岡は「3年半ぶりに優勝できてほっとしています」と言ったが、本音に違いないだろう。

◇ ◇ ◇

ゴルフと言えば、今、渋野日向子は絶不調に苦しんでいる。テレビ解説でもおなじみの女子プロ・塩谷育代氏は、そんな渋野に「ゴルフを遮断すること」を提言している。いったいどういうことなのか。その真意とは。

