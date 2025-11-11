【青学大・原晋監督「マンスリー大作戦」】#9

【マンスリー大作戦】大惨敗に終わった世陸を「トリプルミッションの好循環」（勝利、普及、資金）の観点から考えた

ようやく涼しさとともに寒さを感じる季節となりました。インフルエンザや風邪などにお気を付けくださいませ。約1カ月ぶりの今回は、2日に行われた全日本大学駅伝の話題から──。

大学3大駅伝の第2戦となる「全日本大学駅伝」は、名古屋市の熱田神宮をスタートして伊勢市の伊勢神宮でフィニッシュするレースです。

8区間106.8キロで争われ、我が青山学院大駅伝部は、昨年に続いて3位となりました。

7年ぶり3回目の優勝を逃しましたが、レース後に「（10月13日の）出雲駅伝の7位からジャンプアップ。（年明け2、3日の）箱根駅伝に向けて良い流れがつくれた」と実感しました。

大会前に「絶対的エース・黒田朝日（4年）がタスキをかけるまで踏ん張れるか。そこが鍵を握る」という意図から「朝日にかける大作戦」をスローガンに掲げました。7区（17.6キロ）の朝日が5位でタスキを受け取り、区間新記録の見事な走りで2位に浮上。アンカー8区（最長19.7キロ）の小河原陽琉（2年）が順位をひとつ落としたものの、非常に良いタイムであがってくれました。1〜6区に＜駅伝の走りができていない選手がいた＞という課題もあり、トータルで100点満点の60点といったところでしょうが、十分に及第点を与えていいと思います。

出雲駅伝は7位の大惨敗に終わり、駅伝ファンの皆さまにご心配をお掛けしました。しかし、出雲駅伝は6区間45.1キロという高速レース。往路5区間107.5キロ、復路5区間109.6キロの箱根駅伝には直結しない部分もあります。

全日本駅伝は優勝争いに食い込めませんでしたが、6区（12.8キロ）の飯田翔大（2年）が区間賞の走りを見せてくれたのも好材料です。3連覇のかかる箱根駅伝は「勝ちにいきます！」……いや「我々が勝ちます！」と勝利宣言をさせていただきたいと思います。

箱根駅伝は「4強」の争いとなると予想しています。全日本駅伝を制した駒大、2位に入った中大、出雲駅伝優勝の国学院大がライバルになるでしょう。ただ、我が青学大駅伝部には、ここ11年で箱根駅伝を8回制した「勝者のメンタリティー」「勝者のノウハウ」という大きな武器がある。

11年で8度の優勝を達成できたのは、たまたまではありません。箱根本番にチーム全体をベストの状態に持っていく「ピーキング能力」も必要不可欠です。これも我々には備わっているのです。

山上り、山下りという特殊区間のメドもある程度は立ちました。優勝するだけではなく、前回並みの記録（大会新となる10時間41分19秒）を狙ってチャレンジします。

ゲンダイ読者の皆さまの応援を背に箱根路を駆け抜けたいと思います。

（原晋／青山学院大学陸上部監督 取材・構成=絹見誠司／日刊ゲンダイ）