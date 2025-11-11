【持丸修一 77歳名将の高校野球論】#76

秋季関東大会で横浜高と再戦浮上、27連勝を止めた「今春の1勝」は半年を経てどう作用するか

先月の秋季関東大会は、初戦の文星芸大付を11-2（7回コールド）、続く横浜も4-2で破り、4強入り。我が専大松戸は来春センバツ出場を確かなものとしました。

令和に入ってからの甲子園出場は2021年春夏と23年春夏。専大松戸を率いる監督として、「3年連続不出場」だけは絶対に避けたかった。来夏にも最後のチャンスが訪れますが、まずはこの壁を越えられたことに安堵しています。

つまり、3年に一度は甲子園に行くことを目標にしているのです。なぜ、そこにこだわるのか。

それは、「血を絶やさない」ためです。甲子園に出場できるのはどんな選手たちなのか。下級生がその姿を間近で見て、レベルの高さを肌で感じることで、明確な目標が生まれる。それが強いチームをつくる原動力になります。甲子園出場経験のある選手は、下級生にとって最高の教材であり、道標。この環境を何としても手放すわけにはいきません。

今の2年生は24年度入学。2学年上には梅沢翔大（専修大）や中山凱（青学大）を筆頭に、甲子園経験者が4人もいました。入学から夏までの短い期間でしたが、甲子園を知る先輩と同じグラウンドで汗を流した世代です。そんな彼らが無事に次世代へバトンをつなげてくれたことが何よりの収穫でした。

秋季関東大会で翌春の甲子園切符を掴むには2勝が絶対条件です。トーナメント抽選を終えてから、我々がどのような準備をしてきたのかをお話しします。

まず着手したのは文星芸大付対策です。コーチ陣と相談しながら相手エースを調査し、似たタイプの左腕投手を擁する神奈川県の強豪校と練習試合をセッティング。結果は惨敗でしたが、それでいいのです。大切なのは「左腕に慣れること」。おかげで貴重な実戦経験になりました。

文星芸大付戦に勝てば横浜と当たる可能性が高かった。ですから、横浜戦の準備も同時並行で行いました。打撃練習は横浜が誇る全国レベルの投手陣を想定し、マシンを145〜150キロに設定。打撃投手には通常のマウンドより前から投げさせ、体感スピードを上げました。

気を付けたのは、強豪校との対戦で陥りがちな失敗です。速球対策に力を入れ過ぎたあまり、いざ試合で遅球投手に翻弄されてしまうこと。甲子園でもよく目にする光景です。そこで130キロ台の球を打つ練習にも時間を費やしました。

そうした下準備があったからこそ、勝利を手繰り寄せることができたのでしょう。フタを開けてみると、横浜の先発は最速140キロ左腕。結果的に準備がうまくハマった形になりました。

この大一番では初戦に2番手として三回から完投させた1年生左腕を中1日で投入。被安打10、10四死球と、何度もピンチを招きながらも最後まで交代しなかったのはなぜか--。次回はそのワケを含めた横浜戦の勝因と、準決勝での山梨学院戦の敗因についてお話しします。

（持丸修一／専修大松戸 野球部監督）