¡¡10·î27Æü¤«¤é¥æ¥Ë¥Ã¥È¥³¥ó¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¥³¥ó¥È¡¦¥Ç¡¦¥ó¥¬¥Ê¡×¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£½Ð±é¼Ô¤Ï¡¢¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¡¢¥»¥ë¥é¥¤¥È¥¹¥Ñ¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¡¢³¿Äâ¡£¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢½µÂØ¤ï¤ê¤Ç´ØÀ¾½Ð¿È¤Î¥²¥¹¥È¤¬»²²Ã¤·¥³¥ó¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¡×¡Ö¥Þ¥Ê¡¼¹ÖºÂ¡×¡ÖÎ¦¾åÂç²ñ¡×¤Ê¤É¡¢Âè2²ó¤Þ¤Ç¤ò¸«¤Æ¤â¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÉý¹¤¤¡£RPG¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÀ¤³¦´Ñ¤Î¡ÖËâ²¦¤È¤Î·èÀï¡×¤Ï¡¢HP¤ò¼º¤Ã¤¿¼Ô¤¿¤Á¤¬¤Í¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿²óÉüÌô¤ò°û¤à¤Î¤Ë¤Æ¤³¤º¤Ã¤ÆÀïÆ®¤¬»ß¤Þ¤ê³ê·Î¤Ê»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¤Î¥³¥ó¥È¤ò»×¤ï¤»¤ë¡£
¡¡¶ä¹Ô¶¯Åð¤ÎÌÏÍÍ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¡Ö¿Í¼Á¡×¤Ï¡¢ÈÈ¿Í¤ä·Ù»¡¤«¤éÍýÉÔ¿Ô¤ËÈ¯Ë¤¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤ë°Û¾ï¤Ê¸ÜµÒ¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¤é¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤À¡£¤Þ¤¿¡¢ÀµµÁ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬Å¨¤ÈÀï¤¦°ìÊý¤Ç¡¢Ê¹¤Ê¬¤±¤Î¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÀâ¶µ¤¹¤ë¡Ö¤µ¤¡¹Ô¤±¡ª¥Ê¥ó¥Þ¥ó¡×¤Ï¡¢¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¤´¤Ã¤Ä¤¨¤¨´¶¤¸¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¡ÖÀ¤µªËöÀïÂâ¥´¥ì¥ó¥¸¥ã¥¤¡×¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥¦¥¨¡¼¥Ö¥Ð¥ó¥ÉPOLYSICS¤Î¡ÖI My Me Mine¡×¡£2005Ç¯È¯Çä¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖNow is the time¡ª¡×¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Ç¡¢½Ð±é·Ý¿Í¤ÎÀ¤Âå¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë±ýÇ¯¤Î¿¼ÌëÈÖÁÈ¤é¤·¤¤¶õµ¤¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë´ØÀ¾¤ÎÃæ·ø¥³¥ó¥È»Õ¤Î»ý¤ÁÌ£¤ÈÇ®ÎÌ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥³¥ó¥È¤Ø¤Î¤¢¤³¤¬¤ì¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤À¡£
¡¡Á´9²ó¤ÎÊüÁ÷¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏTVer¤ÇÇÛ¿®´ü´Ö¤ÎÀ©¸Â¤â¤Ê¤¤¡£¡Ö½ãÁ³¤¿¤ë¡È´ØÀ¾È¯¥³¥ó¥È¡É¡×¤È¤Î¿¨¤ì¹þ¤ß¤«¤é¤â¡¢¿·¤¿¤Ê´ØÀ¾¤Î¤ª¾Ð¤¤Ê¸²½¤òÂÇ¤Á½Ð¤½¤¦¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£
¡¡ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³«È¯ÏÈ¡Ö·î¤è¤ë¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¡×¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡Ö¥³¥ó¥È¡¦¥Ç¡¦¥ó¥¬¥Ê¡×¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤ÏÁ°ÃÊ¤¬¤¢¤ë¡£2019Ç¯¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¡¢¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¡¢¥»¥ë¥é¥¤¥È¥¹¥Ñ¤¬¥³¥ó¥È¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö´ØÀ¾¥³¥ó¥ÈÊÝ°Â¶¨²ñ¡×¤ò·ëÀ®¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÆ±Ì¾¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥³¥ó¥ÈÆÃÈÖ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£Ç¯7·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È Ì¡ºÍ¡õ¥³¥ó¥ÈÆóÅáÎ®â1·èÄêÀï¡×¤Ç¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥È¥Ã¥×3¤òÆÈÀê¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î³¿Äâ¤ò²Ã¤¨¤¿ÂçºåµÈËÜ½Ð¿È¤Î¥³¥ó¥È»Õ4ÁÈ¤Ë¤è¤ë¡Ö¥³¥ó¥È¡¦¥Ç¡¦¥ó¥¬¥Ê¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ÊÁ°¡¢2014Ç¯¤ËÂçºå¤«¤éÅìµþ¤Ë³èÆ°µòÅÀ¤ò°Ü¤·¤¿GAG¡¦Ê¡°æ½ÓÂÀÏº¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿ÀÞ¡¢¡Ö´ØÀ¾¤Ë¥³¥ó¥ÈÈÖÁÈ¤Ï³§Ìµ¡×¡Ö¥³¥ó¥È¤ä¤ë¿Í¤Ï¡¢ÅÓÃæ¤Þ¤ÇÂçºå¤Ç¤ä¤Ã¤ÆÅìµþ¤Ë½Ð¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ÀäÂÐÅª¤ÊÎ®¤ì¡×¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢·à¾ì¤Ç¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤âÌ¡ºÍ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÅÚ¾í¤Ç¡¢¡Ö´ØÀ¾¤Î¥³¥ó¥È¤ò¼é¤ë¡×¤¿¤á¤Ë¡Ö´ØÀ¾¥³¥ó¥ÈÊÝ°Â¶¨²ñ¡×¤ÏÈ¯Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥¡¼¶É¤Ç¤â¥³¥ó¥ÈÈÖÁÈ¤Ï¤Þ¤ì¤À¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Ì¡ºÍ¤ÎÃÏ¤Ç¥³¥ó¥ÈÇ®¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼Â¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¡£
