キャットタワーの上でふてぶてしい態度　堂々とくつろぐ猫ちゃんが貫禄たっぷり

キャットタワーの最上段から見下ろすその姿……まるで「下界の者よ」とでも言いたげな、堂々とした態度でくつろぐ猫がXで注目を集めています。

コメントには「上にいる時態度でかめ」と一言。そこには、余裕たっぷりの表情を浮かべる猫、ほたてくんの姿がありました。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

飼い主さんに話を聞くと「ふとくつろいでいるほたてを見たら、こんな格好をしていたので撮影しました」とのこと。その姿は、まるで社長椅子にふんぞり返るボスのよう。ボウルのフチに肘をつき、しっぽを優雅にたらしたポーズには、堂々たる貫禄が漂っています。

この「上から目線」ポーズ、実はよく見られる光景だそうで、「普段からそのボウル部分に入って私たちの様子を眺めていたり、眠っていたりします。1番のお気に入りの場所らしいです」と飼い主さん。

キャットタワーの中でも高い位置にあるその場所はまさに「ほたて城」といったところ。家の中を見下ろしながら、安心と王様感（？）の両方を味わっているのかもしれません。

そんな堂々としたほたてくんを見た飼い主さんの心境は、「1歳のくせに偉そうだなと思いました」とのこと。しかし同時に、「1歳でこんなに貫禄出るのも猫らしいな」と感心もしてしまったそうです。

それは投稿を見た多くの人にも同様で、投稿に寄せられたいいねの数は5万件超。「態度デカいのにかわいい」「猫ってこういうところがたまらない」といったコメントも相次ぐなど、じわじわと笑いを誘ったようです。

高いところが大好きな猫らしい習性と、1歳とは思えぬ堂々たる態度が生んだ、“ふてぶてかわいい”一枚なのでした。

＜記事化協力＞

ほたてくんさん（@hotanyan）

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025111101.html