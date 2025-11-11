日清食品が販売しているインスタントラーメン「チキンラーメン」の公式キャラクター・ひよこちゃんの公式Xが、11月10日に投稿を更新。「#食欲の秋」とハッシュタグを付けたショットが大きな反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：チキンラーメン ひよこちゃん公式Xより）

日清食品が販売しているインスタントラーメン「チキンラーメン」の公式キャラクター・ひよこちゃんの公式Xが、11月10日に投稿を更新。公開したショットが大きな反響を呼んでいます。

【写真】ひよこちゃんの“食欲の秋”ショット

「パイセン！！『中の人』見えてますよ！！」

同アカウントは「#食欲の秋」とハッシュタグを付けて1枚の写真を投稿しています。写っているのは、真っ暗な背景の中で真っすぐカメラに向かってたたずむひよこちゃん。ひよこちゃんの腹部に視線を落としてみると、そこには人の手形と顔が浮き出ています。おなかの中から出してほしそうに苦しむような表情がくっきりと写っていて、不気味な雰囲気があふれるショットです。

コメントでは「え？ひよこちゃんの本体ですか？」「丸呑み...？」「お腹に人が…」「パイセン！！『中の人』見えてますよ！！」「これは食欲なくなるやろ笑」「ねえマジで怖いよwww」など、さまざまな声が寄せられました。

斬新すぎる投稿に反響続々

同商品のパッケージに写るかわいらしいひよこちゃんからは想像できない、斬新な投稿がたびたび反響を呼んでいる同アカウント。

3日の投稿では「そのケチャップやめてもらえませんか？　#サンドイッチの日」とつづり、不気味にケチャップがかかったひよこちゃん型のサンドイッチのショットを公開し、「ハロウィンもう終わりましたよ」「ひよこちゃんが完全にスプラッターだわ」などのコメントが寄せられていました。ほかにも思わず視線を奪われるユニークな投稿を公開しているので、気になった人はぜひチェックしてみてください。

(文:宍戸 奏太)