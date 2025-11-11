¤Ò¤í¤æ¤¡ß¿Ê²½À¸ÂÖ³Ø¼Ô¡¦ÎëÌÚµªÇ·¤Î¥·¥ó¡¦¿Ê²½ÏÀ¡Ö°ìÈÌ¶µÍÜ¤ÏÍîÂè¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¤â¡¢ÀìÌçÊ¬Ìî¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤±°Û¾ï¤Ë¹â¤¤³ØÀ¸¤Î¤Û¤¦¤¬ËÜÅö¤ÏÍ¥½¨¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ú¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡Ö¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢¼ã¤Æü¤Î¥Ó¡¼¥°¥ë¹æ¤Ç¤ÎÀ¤³¦°ì¼þ¹Ò³¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ëÎëÌÚµªÇ·»á
¤Ò¤í¤æ¤¤¬¥²¥¹¥È¤È¥Ç¥£¡¼¥×Æ¤ÏÀ¤¹¤ë¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¡Ö¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡£¿Ê²½À¸ÂÖ³Ø¼Ô¤ÎÎëÌÚµªÇ·ÀèÀ¸¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿13²óÌÜ¤Ç¤¹¡£
¿Ê²½ÏÀ¤ÎÉã¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤É¤ó¤Êµ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Ë¾Ü¤·¤¤ÎëÌÚÀèÀ¸¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ö¡ö¡ö
¡Ö¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢¼ã¤Æü¤Î¥Ó¡¼¥°¥ë¹æ¤Ç¤ÎÀ¤³¦°ì¼þ¹Ò³¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ëÎëÌÚµªÇ·»á
¤Ò¤í¤æ¤¡Ê°Ê²¼¡¢¤Ò¤í¡Ë¡¡¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÍ¥½¨¤Ê²Ê³Ø¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Î¾ò·ï¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡©¡¡¼Â²È¤¬ÍµÊ¡¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£
ÎëÌÚµªÇ·¡Ê°Ê²¼¡¢ÎëÌÚ¡Ë¡¡·ÐºÑÅª¤ÊÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤È¡Ö¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¡×¤È¡Ö»î¤¹¤¿¤á¤Î»þ´Ö¡×¤ò³ÎÊÝ¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¤Ò¤í¡¡À¸Êª·Ï¤Î¸¦µæ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¼Â¸³·ë²Ì¤¬½Ð¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡Ö¤¦¤ó¡¢¤³¤Î²¾Àâ¤ÏÀµ¤·¤½¤¦¤À¡×¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇËþÂ¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤âÂ¾¼Ô¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¹Í¤¨¤¦¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈ¿ÏÀ¤òÄÙ¤¹¤è¤¦¤Ê¤µ¤é¤ËËÄÂç¤Ê¼Â¸³¤ÇÍýÏÀ¤Î·ê¤òËä¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÎëÌÚ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ò¤í¡¡ÆÃ¤ËÀ¸Êª³Ø¤ÏÉÔ³ÎÄêÍ×ÁÇ¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ´°Á´¤Ë·ê¤òËä¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤ÆÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤â¤¦É¬Í×¤Ê¤¤¤È»×¤¨¤ëºî¶È¤ò±ä¡¹¤ÈÂ³¤±¤Ê¤¤¤ÈÀ¤´Ö¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
ÎëÌÚ¡¡¼Â¤Ï¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Ï¡Ø¼ï¤Îµ¯¸»¡Ù¤Ç¡¢¤Ò¤ÈÄÌ¤ê¼«Ê¬¤ÎÍýÏÀ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¸å¤Ë¡ÖËÜ½ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÁÛÄê¤µ¤ì¤ëÈãÈ½¡×¤È¤¤¤¦¾Ï¤òÀß¤±¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÈ¿ÏÀ¤òÀè²ó¤ê¤·¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤¨¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÎëÌÚ¡¡¡Ø¼ï¤Îµ¯¸»¡Ù¤¬½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¸å¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈãÈ½¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÈãÈ½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¥À¡¼¥¦¥£¥ó¼«¿È¤¬¤¹¤Ç¤ËËÜ¤ÎÃæ¤ÇÁÛÄê¤·¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëºÆÈ¿ÏÀ¤Þ¤ÇÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¾´ý¤Î´ý»Î¤Î±©À¸Á±¼£¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Á¥§¥¹¤Ç¤â¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤âÊýË¡ÏÀ¤Î²£Å¸³«¤È¤¤¤¦¤«¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÁÇºà¤ò½¸¤á¤Æ¤³¤¦Èæ³Ó¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÏÀÍý¤¬Î©¤Ä¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¸¦µæÊýË¡¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¼¡¡¹¤ÈÀ®²Ì¤¬½Ð¤»¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
ÎëÌÚ¡¡¤½¤Î¸«Î©¤Æ¤Ï¶á¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¹â¹»À¸¤Îº¢¡¢À¸Êª¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ë¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Ï2²óÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡Ö¿Ê²½ÏÀ¡×¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤¬¡Ö¿¢Êª¤Î¶þ¸÷À¡×¡Ê·Ô¤Ê¤É¤Ï¸÷¤Îº¹¤¹Êý¸þ¤Ë¡¢º¬¤Ï¸÷¤ÈµÕ¤ÎÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë¡Ë¤Î¸¦µæ¼Ô¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¿¢Êª¤Î¶þ¸÷À¤Ï¡¢¤Î¤Á¤Ë¿¢Êª¥Û¥ë¥â¥ó¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤ë²¼ÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¸¦µæ¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Ï¤è¤¯¤½¤³¤Þ¤Ç¼Â¸³¤ä¸¦µæ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
ÎëÌÚ¡¡Åö»þ¤ÏÅý·×³Ø¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤ëÅÓ¾å¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þÂå¤Ë¸Â¤é¤ì¤¿Æ»¶ñ¤ÈÃÎ¼±¤ÇÈ¿¾Ú¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¼Â¸³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¡£¤½¤Î¼¹Ç°¤Ï¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸½ÂåÅª¤ÊÅý·×³Ø¤Î»ëÅÀ¤Ç¸«¤ì¤ÐÉÔ½½Ê¬¤ÊÅÀ¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿¼êË¡¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë¤¢¤ì¤À¤±åÌÌ©¤ÇËÄÂç¤Ê¼Â¸³¤òÆÈÎÏ¤Ç¿ë¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¶Ã°ÛÅª¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ò¤í¡¡¤½¤ÎÎÏ¤Î¸»¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÎëÌÚ¡¡Ç½ÎÏ¤Î¸»Àô¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤«¤é¤¹¤ë¤È°ì¼ï¤Î¼¹Ç°¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£´°àú¤Ê¼Â¸³¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¸Â¤ê¤Ê¤¯¶á¤Å¤±¤ë¤¿¤á¤Î¼ê´Ö¤È»þ´Ö¤òÈà¤Ï°ìÀÚÀË¤·¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤Å°Äì¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢ÎëÌÚÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¤È¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Ï²È¤Ë°ú¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£ÉáÄÌ¡¢¼«Ê¬¤ÎÍýÏÀ¤Î·ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢Í§¿Í¤äÀìÌç²È¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ°Õ¸«¤òÊ¹¤¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤ÏÆæ¤ÎµÒ´ÑÀ¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
ÎëÌÚ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Èà¤Ï¿ÍÎà¤ÎÎò»Ë¾å¤Ç¤â¡¢ºÇ¤âÏÀÍýÅª»×¹ÍÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤¿¿ÍÊª¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Ë¤ÏÂî±Û¤·¤¿ÏÀÍýÅª»×¹ÍÎÏ¤È¡¢¾ï¿ÍÎ¥¤ì¤·¤¿¼¹Ç°¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ë½áÂô¤Ê»ñ¶â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¡£
ÎëÌÚ¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤êÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ã¤Æü¤Î¥Ó¡¼¥°¥ë¹æ¤Ç¤ÎÀ¤³¦°ì¼þ¹Ò³¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤ÈÌÀ³Î¤ÊÌÜÅª¤â¤Ê¤¯¡¢¼ã¤¤¤¦¤Á¤ËÀ¤³¦Ãæ¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¤ª¤¯·Ð¸³¤Ã¤Æ¡¢º£¤Î»þÂå¤Ç¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ó¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÍ¥½¨¤¹¤®¤ë³ØÀ¸¤À¤È¡¢Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ë¤¹¤°¤ËÂç´ë¶È¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´ó¤êÆ»¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤âÂç³Ø¤ÎÀ®ÀÓ¤¬¤½¤³¤Þ¤ÇÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤ËÂç³Ø¤Ë»Ä¤ì¤º¡¢ÆÃµöÄ£¤Î¿³µÄ´±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½ÁêÂÐÀÍýÏÀ¤ÎÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤«¡ÖÂç³Ø¤ÇÍ¥½¨¤¹¤®¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÀ®¸ù¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÀâ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡©¡Ê¾Ð¡Ë
ÎëÌÚ¡¡Âç³Ø¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢º£¤ÎÂç³ØÀ¸¤ÏGPA¡Ê¥°¥ì¡¼¥É¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¡Ë¡¢¤Ä¤Þ¤êÀ®ÀÓ¤ÎÊ¿¶ÑÅÀ¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Ò¤í¡¡GPA¤Î°ìÈÌ¶µÍÜ¤ÎÅÀ¿ô¤¬¹â¤¤³ØÀ¸¤Ï¡¢¸¦µæ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤¬¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£ÀìÌçÊ¬Ìî¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤±¤¬°Û¾ï¤Ë¹â¤¯¤Æ¡¢°ìÈÌ¶µÍÜ¤ÏÍîÂè¥®¥ê¥®¥ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤¬¤Ã¤¿³ØÀ¸¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢ËÜÅö¤ÏÍ¥½¨¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡£
ÎëÌÚ¡¡¥Î¡¼¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¡¢´ë¶È¤¬µá¤á¤ë»öÌ³½èÍýÇ½ÎÏ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤È¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊ¬Ìî¤ò¿¼¤¯ÆÍ¤µÍ¤á¤ë¸¦µæ¼Ô¤ÎÇ½ÎÏ¤È¤Ç¤Ï¡¢É¾²Á¤Î¼ÜÅÙ¤¬°ã¤¦¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤ÏËÍ¤Î¾¡¼ê¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º«Ãî¸¦µæ¤Ã¤ÆÀ¤´Ö¤Ç¤¤¤¦¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¿Í¡×¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼Ò²ñÅª¤ÊÌ¾À¼¤ä¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤éº«Ãî¸¦µæ¤È¤¤¤¦Ê¬Ìî¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÎëÌÚ¡¡º«Ãî¤Î¸¦µæ¼Ô¤ËÊÑ¤Ê¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¤Ï°ì³µ¤Ë¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¤Ò¤È¤Ä¤Î¤³¤È¤ËÇ®Ãæ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼þ°Ï¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤ËÌµ¼Ùµ¤¤Ë¥Á¥ç¥¦¥Á¥ç¥¦¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿½ã¿è¤Ê´¶³Ð¤¬¡Ö¤â¤¦¼Ò²ñ¿Í¤À¤·¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¼±¤Ç¤À¤ó¤À¤ó¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤³¤½¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤äËÒÌîÉÙÂÀÏº¤È¤¤¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ï¡¢¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¸¦µæ¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£
¤Ò¤í¡¡ËÒÌîÉÙÂÀÏº¡©
ÎëÌÚ¡¡2023Ç¯¤Î£Î£È£Ë¤ÎÄ«¥É¥é¡Ø¤é¤ó¤Þ¤ó¡Ù¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿àÆüËÜ¤Î¿¢Êª³Ø¤ÎÉãá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë³Ø¼Ô¤Ç¤¹¡£¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤âËÒÌîÉÙÂÀÏº¤â¼þ¤ê¤¬¤É¤¦»×¤¦¤«¤Ê¤É°ìÀÚµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤é¼«Ê¬¤ÎÃµµæ¿´¤À¤±¤ËÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤â´Þ¤áÉáÄÌ¤Î¿Í´Ö¤Ï¡¢¼Ò²ñÀ¸³è¤òÁ÷¤ëÃæ¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼þ¤ê¤ÎÌÜ¤ä¾ï¼±¤òµ¤¤Ë¤·¤ÆÌµ°Õ¼±¤Ë¼«Ê¬¤Ë¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤ò¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð³°¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤Ã¤Æ°Õ¼±Åª¤Ë³°¤»¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡³°¤¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ºÇ½é¤«¤é¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¬¡¢¤½¤Î½ã¿è¤µ¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤Ë¡Ö¤µ¤¢¡¢³§¤µ¤ó¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡£ÀèÀ¸¡¢¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë¸À¤¦¤è¤¦¤ÊÍ¥ÅùÀ¸¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢¾ï¼±¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë¤è¤¦¤Ê°ÎÂç¤Ê¸¦µæ¼Ô¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÈéÆù¤Ê¹½Â¤¤¬¤¢¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
ÎëÌÚ¡¡»ä¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ³°¤½¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë»þÅÀ¤Ç¡¢¤â¤¦ËÒÌîÉÙÂÀÏº¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤ÏËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö¡ö¡ö
¢£À¾Â¼ÇîÇ·¡ÊHiroyuki NISHIMURA¡Ë¡¡
¸µ¡Ø2¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù´ÉÍý¿Í¡£¶áÃø¤Ë¡ØÀ¸¤«¡¢»à¤«¡¢¤ª¶â¤«¡Ù¡Ê¶¦Ãø¡¢½¸±Ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë¤Ê¤É¡¡
¢£ÎëÌÚµªÇ·¡ÊNoriyuki SUZUKI¡Ë¡¡
1984Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¿Ê²½À¸ÂÖ³Ø¼Ô¡£»°½ÅÂç³Ø½Ú¶µ¼ø¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤¿Ê²½¡Ø°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÉÔ¹çÍý¡Ù¤ÎÆæ¤ò²ò¤¯¡×¡Ö¥À¡¼¥¦¥£¥ó¡Ø¿Ê²½ÏÀ¤ÎÉã¡Ù¤ÎÂç¤¤¤Ê¤ë°ä»º¡×¡Ê¶¦¤ËÃæ¸ø¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¸ø¼°X¤Ï¡Ö@fvgnoriyuki¡×
¹½À®¡¿²ÃÆ£½ãÊ¿¡Ê¥ß¥É¥ë¥Þ¥ó¡Ë¡¡»£±Æ¡¿Â¼¾åÎ´ÊÝ