¡¡¡ÖAAA¡×±§Ìî¼ÂºÌ»Ò¡Ê39¡Ë¤¬11Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤·Ý¿Í¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖFAN MEETINGÂçºå¸ø±é¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È½Ð¤·¤¿±§Ìî¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤À¤«¤é¤³¤½¤Îµ÷Î¥´¶¤È¶õµ¤´¶¤¬ÆÃÊÌ¤ÇÇ»¸ü¤ÇËÜÅö¤Ë¹¥¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖMC¤Î3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó Ê¡ÅÄËãµ®¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¿¤Ã¤¯¤µ¤ó¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤âº£¤Î»ä¤Î¤³¤È¤ò¿§¤ó¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¤ªÏÃ¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¿¤ß¤ó¤Ê¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¥°¥Ã¤È½Ì¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¡¢Ê¡ÅÄ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Öº£²ó¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ï #°µ¤ß¤µ¤³ ¤Ç¤·¤¿¾Ð¡¡Ç¯¡¹°µ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡¡¼¡¤ÎÊ¡²¬¸ø±é¤âº£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ø±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÏÃ³Ú¤·¤¹¤®¤¿¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¹¬¤»¶õ´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¾Ð´é¤È¾Ð¤¤¤Ë°î¤ì¤¿ÃÈ¤«¤¤¹¬¤»¶õ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤è¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¤â¡Ä¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¾ð¤â¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡×¡Ö´ãÊ¡¤¢¤¶¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£