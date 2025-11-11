＜大相撲十一月場所＞◇二日目◇10日◇福岡・福岡国際センター

【映像】年上力士が「すみません」迫力の“待った”

24歳の若手行司が「まだー！まだまだ！まだ！」と身を挺して渾身の“待った”で年上力士を制止する手に汗握る場面があった。あまりの迫力にファンからは「これは激おこ」「よく止めた」と注目の声が相次いだ。

序二段八枚目・新屋敷（大嶽）と序二段八枚目・龍成山（出羽海）の一番での一コマ。1度目の立ち合いでは、新屋敷がやや先に出て龍成山が立ち遅れてしまい、タイミングは合わなかったものの、その後も勢い止まらず突き押しの攻防へ。これに行司の木村勝之介は「まだー！まだまだ！」と大声で左手を出しながら渾身の“待った”で制止した。33歳の龍成山は仕切り線に戻ると「すみません」と言って頭を下げた。

2度目の立ち合いは成立。低い姿勢で両者が当たると、新屋敷が前に出続け、下がる龍成山を押し出して勝利した。新屋敷は1勝目を挙げ、龍成山は1敗目を喫した。

迫真の振る舞いで視聴者を沸かせた勝之介は平成13年（2001年）生まれの24歳、大島部屋所属の若手行司だ。富山県高岡市出身で、キレのある裁きが話題になり、巡業の質問コーナーではマイクを持って走り回ることも。ファンの間では「かっちゃん」の愛称で親しまれている。

33歳の龍成山、27歳の新屋敷と、いずれも年上の力士を果敢に制止した勝之介の姿に、ABEMAの視聴者からは「これは激おこ」「迫真」「よく止めた」と注目する声が続々と寄せられた。（ABEMA／大相撲チャンネル）