◆Ｓａｒｅｅｅ―ＩＳＭ「Ｓａｒｅｅｅ―ＩＳＭ〜Ｃｈａｐｔｅｒ９〜」（１０日、新宿ＦＡＣＥ）観衆６００（超満員札止め）

プロレス界の“太陽神“Ｓａｒｅｅｅが主宰する「Ｓａｒｅｅｅ―ＩＳＭ」は１０日、新宿ＦＡＣＥで行う「Ｓａｒｅｅｅ―ＩＳＭ〜Ｃｈａｐｔｅｒ９〜」を開催した。

Ｓａｒｅｅｅはスターダムの鈴季すずとタッグを結成し、親友でスターダムのなつぽい、センダイガールズの橋本千紘と対戦した。

Ｓａｒｅｅｅは、この一戦を前に親友のなつぽいへ「くすぶっている。飼い殺しにされている」と突きつけ再び覚醒させることを宣言。なつぽいも受けて立つことを誓っていた。

注目の一戦は、Ｓａｒｅｅｅとなつぽいのマッチアップでゴング。激しい打撃戦で両者は魂をぶつけ合った。

さらにＳａｒｅｅｅは、橋本と１１・１６後楽園ホールでの「橋本千紘１０周年記念大会 ＫＡＩＢＵＴＳＵ Ａ ＤＥＣＡＤＥ」で一騎打ちが決定。前哨戦となった闘いで橋本と真っ向から勝負を展開した。

一方、パートナーの鈴季とは初タッグ。同士討ちで殴打する不穏な空気も流れたが、その後はダブルドロップキックなど絶妙な連係を披露した。「Ｓａｒｅｅｅ対 なつぽい」「Ｓａｒｅｅｅ 対 橋本」「鈴季 対 なつぽい」「鈴季 対 橋本」。そして「Ｓａｒｅｅｅ＆鈴季」「橋本＆なつぽい」のタッグ…四者四様、すべてのマッチアップ、連係に目が離せない熱闘は、Ｓａｒｅｅｅが１９分１２秒、リストクラッチ式裏投げでなつぽいを沈め勝利を飾った。

試合後のリングでマイクを持ったＳａｒｅｅｅは、初タッグの鈴季へ「お前さ、やるな、やっぱり」と絶賛し「闘うのももちろん、組むのもいいんじゃない」と今後のタッグ継続を呼びかけた。

これに鈴季も「お前、私のこと好きやな」と呼応。「Ｓａｒｅｅｅがどううしても組みたいっていうから来たけど、めちゃくちゃおもしれぇじゃねぇか」と絶叫し橋本へ「圧倒的で超デカオモロ女との対戦も血がわき上がったぜ」と今後の対戦に闘志をかき立てた。

バックステージでＳａｒｅｅｅは、鈴季とのタッグを「めちゃくちゃ合ってませんでした？バカなのかなと思ったけど、なかなかやるじゃん。お前も私のこと大好きだろって」と手応えを明かした。一方の鈴季は「橋本千紘…今日名前覚えたよ。超デカオモロ女橋本。私はアイツといつかシングルで闘ってみたい夢ができましたよ」と掲げ、Ｓａｒｅｅｅとのタッグに「Ｓａｒｅｅｅちゃん、いつでも寂しくなったら呼んでね。いつでも隣に立ってあげるよ」と満面の笑みでメッセージを送っていた。

◆１１・１０新宿全成績

▼スペシャルタッグマッチ３０分１本勝負

○Ｓａｒｅｅｅ、鈴季すず（１９分１２秒 リストクラッチ式裏投げ→体固め）なつぽい●、橋本千紘

▼タッグマッチ２０分１本勝負

伊藤薫、○ボジラ（１５分４１秒 レフェリーストップ）ＶＥＮＹ●、ナイトシェイド

▼シングルマッチ２０分１本勝負

○ＭＩＲＡＩ（１５分２０秒 変形ストレッチ）ＹｕｕＲＩ●

▼タッグマッチ２０分１本勝負

ＣｈｉＣｈｉ、○叶ミク（１２分１５秒 ジャーマンスープレックスホールド）八神蘭奈、鉄アキラ●

▼１０分１本勝負

○岡優里佳（７分４１秒 腕ひしぎ逆十字固め）望天セレネ●