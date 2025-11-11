「日本に埋もれた労働力」は15兆円分 育児で9年間のブランク、自信を失った女性が在宅ワークで笑顔を取り戻すまで
「そろそろ働きたいけど、子どもが小さいし、まだ無理かな……」
そう思いながらも、家事や育児に追われ、社会復帰ができず悩む女性は多いのではないでしょうか。実は、育児や介護など、家庭の事情で働くことをあきらめざるを得ない人たちは、「未活用労働力」とも呼ばれ、日本社会全体の課題になっているんです。
しかし最近は、テクノロジーの進化によって「家にいながら働く」という新しい選択肢が増えてきました。オンラインツールを使うことで、出社しなくてもチームとつながり、仕事を進められる時代。家事や育児、介護と両立しながら働くことも、少しずつ現実的になっています。
今回お話を伺った枋谷（とちだに）真里子さんは、妊娠・出産を経て退職し約9年間のブランクがあったといいます。発達障害を持つお子さんの育児や家事との両立で働けず悩んでいたとき、短時間でも働けるフルリモートの電話オペレーターの仕事に出会ったことで、社会とつながる一歩を踏み出したのだそう。
「社会復帰できずに落ち込んでいた時期もありましたが、今は自信を取り戻せました」
と枋谷さんは振り返ります。働けなかった日々の葛藤や、仕事との出会い、そして家事・育児と両立するヒントを聞きました。
◆社会復帰の思わぬハードル
最近、「日本では働き手が足りず、人手不足に悩む企業やお店が増えている」というニュースをよく目にします。少子高齢化で働ける世代が減っているうえ、育児や介護などで「働きたくても働けない」という人も多く、社会全体で人手不足が続いています。
特に、出産後に家庭と仕事の両立に悩んでいる女性は少なくありません。
労働力不足問題の解決に取り組む株式会社うるるの試算によると、こうした日本の「埋もれている労働力」は、経済的価値に換算すると約15兆円分。働きたい人が無理なく力を発揮できる仕組みが求められています。
そんな中、テクノロジーの力を活用して、家事や育児と両立しながら働くスタイルが登場しています。その一例が、電話代行サービス「fondesk」。フルリモートの電話オペレーターとして、家にいながら働くことが可能です。
家庭の都合に合わせて、平日の午前9時から19時の間で、1日3時間だけといった短時間の稼働スケジュールも組むことができます。仕事内容は、自宅でパソコンとヘッドセットを使い、企業の代表電話にかかってきた電話の一次対応をすること。相手の名前や用件、連絡先を聞き取り、専用ツールを使って企業側が利用するSlackやChatwork、メールなどへ伝言内容を送信します。
◆息子の発達障害がわかり、社会復帰を諦めた
今回お話を聞いた枋谷さんも、まさに“埋もれている労働力”の一人でした。新卒で正社員としてホテルに5年間勤務した後、電話オペレーターに転職。31歳で出産を機に退職し、「子どもが幼稚園に行くようになったら働きたい」と考えていたのだそう。
ところが、3歳児検診で息子さんに発達障害の可能性があると指摘され、療育施設探しや送迎、家事との両立で手一杯に。社会復帰は諦めざるを得ませんでした。
「息子に合う療育施設を探すために見学に行ったり、行政の手続きを進めたりと、毎日がバタバタでした。支援をしていただくためには細かい情報共有が大切なので、幼稚園と療育施設の連絡ノートを毎日合計3冊分書くだけで1時間くらいかかっていました。夫も協力してくれましたが、目の離せない息子の育児をしながら家事をこなすのに精一杯で、働くのはとても無理でした」
◆「人の役に立ちたい」焦りと不安が募る日々
それでも「息子が小学生になったら働けるかもしれない」と希望を持っていた枋谷さん。しかし、低学年のうちは授業が早く終わるため、やはり社会復帰は困難でした。
