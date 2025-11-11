「着圧ソックスはダルいけど、むくみはとりたい…」のモヤモヤを解決！無印良品の靴下が“正解”だった
今回レポートするのは、無印良品の「【足なり直角】むくみを防ぐ 着圧ハイソックス」。
着圧ソックスって、きつすぎてすぐ脱ぎたくなっちゃいますよね。ところがこの商品は、足首からひざ下にかけて段階的に着圧を弱める設計になっているから、引き締めが強すぎないんです！
長い時間履いてもきつくなりにくいから、途中で脱ぎ捨てることなく効果的にむくみを防げそう。詳しく見ていきましょう。
◆機能性と快適さを兼ね備えた着圧ソックス
無印良品の「【足なり直角】むくみを防ぐ 着圧ハイソックス」は、足首から段階的に着圧をかけてむくみを防ぐ―という商品。
「【足なり直角】むくみを防ぐ 着圧ハイソックス(一般医療機器)」1,490円/税込
仕様・混率：綿57％、ポリエステル22％、ナイロン14％、ポリウレタン7％
サイズ・Mのみ：婦人用23〜25cmまで対応の1サイズ展開
カラー：グレー
※一般医療機器 弾性ストッキング：同封された説明書をよく読んでから使用してください。
“段階着圧仕様”によって、足首からひざ下にかけて徐々に圧を弱めていくため、引き締め効果を感じながらも締め付けすぎない着圧を実現したのが「【足なり直角】むくみを防ぐ 着圧ハイソックス」。初めて履く人にも取り入れやすい着用感が特徴だそう。
また着用中は、筋肉が縮んだり伸びたりする作用をサポートして、血流を促進してくれるんだとか。
まさに、機能性と快適さを兼ね備えた着圧ソックスというわけですね。
次は、デザインをチェック！
◆足首がカクッと曲がった不思議な形のハイソックス
「【足なり直角】むくみを防ぐ 着圧ハイソックス」の全体を見てみると、商品名のとおり足首部分からカクッと直角に曲がった珍しい形をしています。
足首周りは20〜24cmで、圧迫圧が25hPa。ふくらはぎ周りは30〜38cmで、圧迫圧が17hPaに設計されていて、下から上に向かうにつれて圧が弱くなっているからきつく感じにくいんですね。
口ゴム部は、ふくらはぎ周りの延長といった感じで割と大きく開いています。ゴムには伸縮性があって、見た目ほど硬くありません。
ふくらはぎの部分を横から見ると、筋肉の盛り上がりが再現されていて程良くフィットしてくれそう。モコッとしたカーブにさしかかる部分には、ゴムが入っているようで、作りがひときわしっかりしています。
◆脱げにくい工夫
足の甲から、土踏まずにかけてもゴムがグルッと一周。靴の中で脱げにくいように工夫されています。
つま先は、縫い目があたることによる痛みを軽減する縫製仕様で、ごろつき感が控えめ。
カラーはグレーのほかにオフ白、黒、ダークネイビーがラインナップしていて、サイズは婦人用Mのみ展開されています。
では、実際に履いてみたいと思います。優しい着圧がどの程度なのか、気になる！
◆表面は綿100％、まるで普通のハイソックス
ここからは、「【足なり直角】むくみを防ぐ 着圧ハイソックス」のパッケージに同封された説明書を参考に履いていきます。
はじめに口ゴム部から足首部にかけて、生地をたぐり寄せます。
目が細かく張りのある生地なので、少し硬めに感じるかもしれません。
◆次は、つま先を靴下へ挿入！
足の甲〜土踏まずのゴムが入っている部分は、少し力を入れながらグイグイと足を挿し込んでいきます。
部分的な重なりが生じないように、均一に馴染ませながら生地を引っ張り上げ、かかとを靴下の踵部に合わせます。
つま先〜かかとさえ入ってしまえば、あとは比較的簡単に引っ張り上げることができました。生地のたるみや丸まりをなくすように、最後にもう一度全体を均等に馴染ませたら使用開始です。
