¡¡ÁíÌ³¾Ê¤Ï11Æü¡¢¹ñºÝÄÌ¿®¤òÃ´¤¦³¤Äì¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÎËÉ¸îºö¤òÏÃ¤·¹ç¤¦¸¡Æ¤²ñ¤Î½é²ñ¹ç¤ò³«¤¤¤¿¡£¹ñ¶¤ò¤Þ¤¿¤°¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¤Ï·ÐºÑ³èÆ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÆüËÜ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¾å¤Ç¤â½ÅÍ×¡£¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÎÊÝ¼é¤äÉßÀß¤Î¸½¾õ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿ËÉ¸î¤Îºß¤êÊý¤òµÄÏÀ¤·¡¢ºÒ³²¤Ë¤è¤ëÃÇÀä¤ä°Õ¿ÞÅª¤ÊÀÚÃÇ¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤òËüÁ´¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡ÁíÌ³¾Ê¤ÏÍè²Æ¤´¤í¤ËÊó¹ð½ñ¤ò¤Þ¤È¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¤½¤Î¸åÉ¬Í×¤ÊÍ½»»¤Î³ÎÊÝ¤äÀ©ÅÙ²þÀµ¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¸¡Æ¤¤ËÆþ¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÆüËÜ¤Ï¹ñºÝÄÌ¿®¤ÎÂçÈ¾¤¬³¤Äì¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò·ÐÍ³¤¹¤ë¡£À¸À®¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤ÎÉáµÚ¤Ê¤É¤Ç¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¤Î½ÅÍ×À¤¬°ìÃÊ¤È¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ¤Ï¥±¡¼¥Ö¥ëÌÖ¤ÎÀ°È÷¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¯ÉÜ»Ù±ç¤¬³¤³°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¸ÂÄêÅª¤À¤È¤Î»ØÅ¦¤¬¤¢¤ë¡£