ストーカー行為が凶悪な事件に発展するケースが後を絶たない中、11日、ストーカー規制法の改正案が閣議決定されました。

警察庁によりますと、GPSを使って相手に無断で位置情報を取得する行為は2021年から規制されていますが、紛失防止タグによって相手の居場所を特定する行為は規制の対象外でした。

紛失防止タグに関連するストーカー事案の相談件数は2021年の3件から、去年は370件と急増しています。

なかには、離婚調停中で避難している妻と子どもとの面会時に紛失防止タグを入れたぬいぐるみを渡したケースや、被害者の車両に紛失防止タグを取り付けて位置を特定し、そこに車を衝突させて被害者を拉致したケースなどもあるということです。

11日朝に閣議決定されたストーカー規制法の改正案では、こうした紛失防止タグを無断で取り付ける行為や、位置情報を無断で取得する行為が禁止され、これに違反し、さらに繰り返すおそれがあれば警告や禁止命令の対象となります。

また改正案では、これまで、被害者の申し出を受けて行われていた加害者への警告が、申し出がなくても行えるとしています。

ことし、神奈川県川崎市でストーカー被害を訴えていた女性が殺害された事件では、被害者の申し出の有無が確認できなかったため、元交際相手の男に対する警告が行われていませんでした。

さらに、探偵などの第三者に依頼して相手の情報を特定しようとする事例もあることから、警察が探偵などに対し、依頼者がストーカーをするおそれがあることを通知し、情報提供をしないよう求めることができる規定も設けています。