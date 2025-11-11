日本テレビ水卜麻美アナウンサーが（38）11日放送の同局系「ZIP！」（月〜金曜午前5時50分）で、前日10日に訃報が公表された同局の菅谷大介アナウンサーを涙ながらに追悼した。菅谷アナの生前の思いを念頭に、視聴者の健康を呼びかける場面もあった。

番組中盤で水卜アナは、「スポーツ実況からバラエティー番組まで幅広く活躍し、ZIP!にも出演しておりました、日本テレビの菅谷大介アナウンサーが、消化管からの出血のため、亡くなりました。53歳でした」と、神妙な表情で報告。23年4月から「ZIP!」のメンバーに加わった時のVTRも放送すると「2022年には膵臓（すいぞう）がんと診断されたことを公表」と紹介し、声をふるわせた。

番組後半で再度、訃報を伝えた場面では、水卜アナはコメントを求められると「あの…」と切り出して5秒ほど絶句。「数日前に、当たり前のように、いつも通り菅谷さんがアナウンス部にいて、いつも通り、おはようございます、って言って。『ZIP！の街録おもしろかったね』なんて声をかけられて」と語ると、目を真っ赤にしながら「ああ…ごめんなさい、絶対泣かないと思ってたのに」と自分にいい聞かせるように目頭をおさえた。

菅谷アナについて「優しく指導はしてくれるんですけど、私がメチャクチャやっても『いいよいいよ、面白いからそのままでいいよ』ってずっと言ってくれていた先輩でした。管理職だったので、私がダメな社員でいろいろ提出物を出さなかったりしても、そういう時に、必ず大ごとになる前にこっそり連絡をくれて『水卜、大丈夫？』みたいな。『もし忙しかったら、オレ代わりにやっておこうか？』って。先輩にそんなこと頼めませんよ、なんて言って。でも実際、何回か甘えて、やってもらったりしていたんですけど」と振り返った。

水卜アナは、膵臓（すいぞう）がんを患った後の菅谷アナの気遣いも紹介。「すごくさみしいんですけど、体調を崩してから、特に後輩についても『体調気を付けて』ってずっと言ってたので、それを発信することもずっと気を付けていたので」と語ると「今、見てくださっている皆さんも、今回のこのニュースを見て、体に気をつけてもらえたら、菅谷先輩はものすごく喜ぶと思うので、ひとつのきっかけになればいいなと思います」と呼びかけ。声をふるわせながら「菅谷さんには、ゆっくり休んでもらいたいと思います」と言葉を絞り出した。

菅谷アナは8日、消化管からの出血のため死去した。53歳。葬儀は近親者のみで執り行われる。

同局によると、菅谷アナは今月7日夜、勤務を終えて帰宅した後、不調を訴え都内の病院に救急搬送された。その後、容体が急変し、翌8日午後1時6分に亡くなった。

菅谷アナは1997年に日本テレビに入社し、バラエティー番組からニュース、情報番組まで幅広く担当。スポーツ実況にも定評があり、箱根駅伝やプロレス、ゴルフなども担当した。

2022年1月には膵臓（すいぞう）がんと診断された。同年4月には腹腔（ふくくう）鏡による約4時間の手術を受け、同月下旬には会社に復帰したことなどを、同年8月に公表。インスタグラムを開設し、管理職としてアナウンサーのマネジメントに従事しながら、闘病経験などを発信していた。