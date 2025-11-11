大人は「チェックシャツ」こう着る！【AMERICAN HOLIC】マネしたい「着回しコーデ」

この秋冬は、特に注目を集めそうなチェック柄のシャツ。「チェック柄は子供っぽくなるかも？」と苦手意識をもっている人は、落ち着いたカラーを選ぶことで、大人に似合う旬な着こなしができそうです。そこで今回は、【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】の「チェックシャツ」にフォーカス。インフルエンサー@yoahiru35さんによる、大人の着こなし術とあわせてご紹介します。今までチェックシャツを敬遠してきた人も、今季こそ挑戦してみたくなるかも！

シックなチェックシャツ × ハーフパンツコーデ

【AMERICAN HOLIC】「イージーケアチェックシャツ」＜ブラック＞\1,690（税込・セール価格）

ブラックをベースにブラウンでシックなニュアンス感を加えたチェックシャツを主役に、ハーフパンツ + ロングブーツでシックなコーデに。シャツもパンツも大人世代には少し大胆なチョイスでも、落ち着いたカラーコーデにより、ぐっと上品にまとまっています。さらに、ロングブーツやブラックでも華やかな装飾があしらわれたバッグなど、高級感のあるアイテムをところどころにきかせているところもシャレ見えするポイントに。

ナロースカートで魅せる上品なカジュアルスタイル

ベロアの光沢感が上品な印象のマキシ丈のナロースカートに、チェックシャツを合わせたコーデ。キレイめスカートもチェックシャツを羽織ることでカジュアルダウンされ、抜け感のあるスタイリングに。シャツのブラウンとリンクさせたブラウンカラーのスニーカーが、着こなしの洗練感を高めています。

大人のこなれ感を演出するカジュアルコーデ

バレルレッグシルエットのデニムパンツとチェックシャツのカジュアルコーデ。デニムはヴィンテージテイストを選ぶことで、チェック柄のシャツと違和感なく溶け込み、こなれた雰囲気を楽しめます。控えめなロゴのTシャツの裾をハイウエストのパンツにタックインすることで、スタイルアップして見せられそう。足元にはツンととがった、ポインテッドトゥパンプスを合わせて大人の余裕を感じさせて。

黒の縦ラインでチェック柄シャツを引き立てる

インナーとスカートを黒で統一したシックなコーデにチェックシャツをオン。黒の縦長ラインを強調すればスラリとした印象になり、ゆるっとしたオーバーサイズシャツを合わせてもスッキリ見えが叶うはず。チェック柄も程よく引き立ち、シーズンムードを楽しめそう。ベージュのハンドバッグが華やかなアクセントになり、ひと癖ある辛口なデザインのシューズがコーデを引き締めています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@yoahiru35 様のWEAR投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.H