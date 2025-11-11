¿Æ»Ò¤¬¤³¤¸¤ì¤ëŽ¢´üÂÔŽ¤»Ò¤É¤â¤Î´¶¾ðŽ¤²ñÏÃ¤Î¥º¥ìŽ£
¡ÚÁêÃÌ¡Û
ÀÐÅÄÀèÀ¸¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£ºÇ¶á¡¢»Ò°é¤Æ¤¬¤È¤Æ¤âÊ£»¨¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤¬¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ç¤¹¡£½ÉÂê¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¡¢¸ýÅú¤¨¤ò¤¹¤ë¡¢¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÌäÂê¤¬°ìÅÙ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î»Ò¤ÎÀ³Ê¤ÎÌäÂê¤Ê¤Î¤«¡×¡Ö»ä¤ÎÀÜ¤·Êý¤¬°¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÇº¤àÆü¡¹¤Ç¤¹¡£ËÜ¤äSNS¤Ç¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¾ðÊó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢²¿¤ò¿®¤¸¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò°é¤Æ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÆñ¤·¤¯´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ê²¾Ì¾¡§¸Þ½½Íò¤µ¤ó¡Ë
¤¿¤Ã¤¿3ËÜ¤Î»å¤¬ºî¤ê½Ð¤¹Ê£»¨¤µ
»å¤¬3ËÜ¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤ËÍí¤Þ¤ë¤È¡¢¤È¤Æ¤âÊ£»¨¤Ç¥«¥ª¥¹¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤Û¤É¤¤¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡Ö¤¿¤Ã¤¿3ËÜ¡×¤·¤«¤Ê¤¤¡£¼Â¤Ï¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÌäÂê¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3ËÜ¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÍ×°ø¤ÎÍí¤ß¹ç¤¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿ô³Ø¤ÎÀ¤³¦¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢°ø¿ôÊ¬²ò¤¬¤³¤ì¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¸«¡¢Ê£»¨¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¼°¤ò°ø¿ôÊ¬²ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤¿¤Ã¤¿3¤Ä¤Î°ø¿ô¤Î³Ý¤±»»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï»Ò°é¤Æ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡×¡Ö¤³¤Î»Ò¤ÎÀ³Ê¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤«¡×¡Ö»ä¤ÎÀÜ¤·Êý¤¬°¤¤¤Î¤«¡×¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÇº¤ß¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇÌÂÏ©¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢É®¼Ô¤¬37Ç¯´Ö¡¢²¿ËüÁÈ¤È¤¤¤¦¿Æ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤«¤éÃÇ¸À¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬"¤¿¤Ã¤¿3ËÜ¤Î»å"¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö½ÉÂê¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¸ýÅú¤¨¤ò¤¹¤ë¡×¡Ö¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤Î¹ÔÆ°¡£¤É¤ì¤âÊÌ¤ÎÌäÂê¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢º¬¤Ã¤³¤ò¤¿¤É¤ë¤ÈÆ±¤¸¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»å¤Î1ËÜÌÜ¤Ï¡Ö¿Æ¤Î´üÂÔ¡×¡£2ËÜÌÜ¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Î´¶¾ð¡×¡£3ËÜÌÜ¤Ï¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥º¥ì¡×¡£
¤³¤Î3¤Ä¤¬Íí¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¾õ¶·¤Ï°ìµ¤¤ËÊ£»¨¤Ë¸«¤¨»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤Û¤É¤¤¤Æ¤ß¤ì¤Ð¶Ã¤¯¤Û¤É¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö½ÉÂê¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿Æ¤Ï¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¡Ö²¿ÅÙ¤â¸À¤ï¤ì¤ë¡×¤³¤È¤ËÈ¿È¯¤ò´¶¤¸¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¸ß¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢3ËÜ¤Î»å¤¬Æ±»þ¤ËÍí¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¿Æ¤Ï¡Ö½ÉÂê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤ò»ý¤Á¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¯¸À¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤òÊú¤¡¢¤½¤Î´Ö¤Ç¸ÀÍÕ¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤¬µ¯¤³¤ë¡£¤³¤Î¹½Â¤¤òÍý²ò¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÌäÂê¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Ê£»¨¤Ë¸«¤¨¤¿»Ò°é¤Æ¤ÎÇº¤ß¤â¡¢¼Â¤ÏÆ±¤¸¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
»Ò°é¤Æ¤Î¡Ö7¤Ä¤Î¸¶Â§¡×¤È¤¤¤¦ÃÏ¿Þ
É®¼Ô¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ë7¤Ä¤Î¸¶Â§¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤òÄó¾§¤·¡¢½ñÀÒ¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î7¤Ä¤Î¸¶Â§¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê²ÈÄí¤ÎÇº¤ß¤â¡Ö¤É¤Î»å¤¬Íí¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤ò¸«È´¤¯¤¿¤á¤ÎÃÏ¿Þ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
7¤Ä¤Î¸¶Â§¡Ê³µÍ×¡Ë
¡ Àµ²ò¤Ï¤Ê¤¯¡¢»î¹Ôºø¸í¤ÎÏ¢Â³
¢ ¹ÔÆ°¤òÊÑ¤¨¤ëÁ°¤Ë¡¢¿´¤òÊÑ¤¨¤ë
£ ¿Æ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÊÑ¤ï¤ë
¤¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿åÊ¿ÌÜÀþ¤Ç´Ø¤ï¤ë
¥¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¡×¤Ç¹Í¤¨¤ë
¦Ã»½ê¤òÄ¾¤¹¤è¤êÄ¹½ê¤ò¿¤Ð¤¹
§Ì¿Îá¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿´¤òÆ°¤«¤¹
¤É¤ó¤Ê¤ËÊ£»¨¤Ë¸«¤¨¤ë¿Æ»Ò´Ø·¸¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¤¦¤Á3¤Ä°ÊÆâ¤Î¸¶Â§¤Î"Íí¤ß"¤ÇÀâÌÀ¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÌäÂê¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿Æ¤¬Àµ²ò¤ò²¡¤·¤Ä¤±¡¢¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Î¤Ï¡¢¸¶Â§¡¤È¤¤ÎÍí¤ß¤Ç¤¹¡£¿Æ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬Àµ¤·¤¤¡×¤È¿®¤¸¤Æ»Ò¤É¤â¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤«¤é¤¹¤ì¤Ð²¡¤·¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤ò¹ÔÆ°¤ÇÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¿´¤ÎÊÑ²½¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Î¤Ï¡¢¸¶Â§¢¤È£¤ÎÍí¤ß¤Ç¤¹¡£¿Æ¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¹ÔÆ°¤Ð¤«¤ê¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿´¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ËÜÅö¤ÎÊÑ²½¤Ïµ¯¤³¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÃ»½ê¤Ð¤«¤ê¤ËÌÜ¤¬¤¤¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯´Ø¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Î¤Ï¡¢¸¶Â§¥¤È¦¤ÎÍí¤ß¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ð¤«¤ê»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿Æ»Ò´Ø·¸¤½¤Î¤â¤Î¤¬¥®¥¹¥®¥¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿"¸¶Â§¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»"¤¬¡¢»Ò°é¤Æ¤Îº®Íð¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜ¼Á¤ò¸«È´¤±¤Ð¡¢²ò·è¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤ÉÁá¤¤
¿Í¤Ï¡¢ÌäÂê¤¬"Ê£»¨¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë"¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈÅØÎÏ¤·¤Ê¤¤ã¡×¡Ö¼¸¤êÊý¤ò¹©É×¤·¤Ê¤¤ã¡×¡Ö¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Ê¤¤ã¡×¤È¾Ç¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¾Ç¤ë¤Û¤É»å¤Ï¤µ¤é¤ËÍí¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¸¶Â§£¤È¤¤¬Íí¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤Ê¡×¤È¸«È´¤±¤ë¤È¡¢°ìµ¤¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬Íî¤ÁÃå¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤Þ¤º¼«Ê¬¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¿åÊ¿ÌÜÀþ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¡¢¼«Á³¤Ë¹ÔÆ°¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò°é¤Æ¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¸«¤ë¤È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î"¤Û¤É¤¯»ëÅÀ"¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÌäÂê¤ÎËÜ¼Á¤¬¸«¤¨¤ì¤Ð¡¢²ò·èºö¤â¼«Á³¤ÈÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤ì¤â¤³¤ì¤âÄ¾¤µ¤Ê¤¤ã¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Çº¤ß¤¬¡¢¼Â¤Ï1¤Ä¤«2¤Ä¤Î¸¶Â§¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ç¾²Ê³ØÅª¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¿Í¤ÎÇ¾¤Ï"Ê£»¨¤µ"¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ðÊó¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤È¡¢Ç¾Æâ¤ÎRAS¡ÊÌÖÍÍÂÎÉê³è·Ï¡Ë¤¬¥Ñ¥ó¥¯¤·¡¢¡Ö²¿¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤«¡×¡Ö²¿¤òÍ¥Àè¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÌäÂê¤ò"Ã±½ã²½"¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢¿´¤Î°ÂÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ò°é¤Æ¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤ÏÁ¡ºÙ¤Ç¡¢´è¸Ç¤Ç¡¢¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢Íî¤ÁÃå¤¤â¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤ÈÌäÂê¤ò10¸Ä¤â20¸Ä¤âÊÂ¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Ç¾¤Ï½èÍý¤·¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤³¤Î»Ò¤Ï¤¤¤Þ¡¢"°Â¿´´¶"¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤À¡×¤È¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤Î»ëÅÀ¤Ë¹Ê¤ë¤È¡¢¼«Á³¤ËÂÐ±þ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
"Ã±½ã²½¤¹¤ë"¤³¤È¤Ï¡¢"·Ú¤¯À¸¤¤ë"¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê£»¨¤Ë¹Í¤¨¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÉÔÉ¬Í×¤Ê½Å²Ù¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Íí¤Þ¤Ã¤¿»å¤ò¤Û¤É¤¯¤È¤¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡Ö¾Ç¤Ã¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£ÎÏÇ¤¤»¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ë¤È¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¸Ç¤¯Íí¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£»Ò¤É¤â¤È¤Î´Ø·¸¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¿¼¸ÆµÛ¤·¤Æ¡¢¡ÖÁ´ÂÎ¤òÐíâ×¡×¤¹¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ï¡¢"¿âÄ¾°ÜÆ°"¤Î»×¹Í¤Ç¤¹¡£ÃÏ¾å¤«¤é¸«¤ì¤ÐÊ£»¨¤Ë¸«¤¨¤ëÌäÂê¤â¡¢¾å¶õ¤«¤é¸«¤ì¤Ð¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¸«¤¨¤ë¡£´¶¾ð¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤º¡¢¾¯¤·¹â¤¤»ëÅÀ¤«¤é¿Æ»Ò´Ø·¸¤òÄ¯¤á¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¡¢Á°¤Ë¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¾Ç¤ê¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤ë¤Ê¡×¤Èµ¤¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î"Ðíâ×ÎÏ"¤³¤½¡¢»å¤ò¤Û¤É¤¯¤¿¤á¤ÎºÇ½é¤Î°ì¼ê¤Ç¤¹¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î½ÐÍè»ö¤Ë°ì´î°ìÍ«¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¯¤·µ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤ÆÁ´ÂÎÁü¤òÄ¯¤á¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¡×¤è¤ê¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤ËÌá¤¹¡×
Â¿¤¯¤Î¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð²ò·è¤Ç¤¤ë¤«¡×¤òÃµ¤½¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»Ò°é¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²ò·è¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÀ°Íý¡×¤³¤½¤¬ËÜ¼Á¤Ç¤¹¡£
Ê£»¨¤Ë¸«¤¨¤ë¸½¾Ý¤ò¡¢7¤Ä¤Î¸¶Â§¤Î¤¦¤Á¤É¤ì¤«3¤Ä°ÊÆâ¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤ÆÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÌ¸¤¬À²¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿Æ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×¡Ê¸¶Â§£¡Ë¡¢¡Ö¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿åÊ¿ÌÜÀþ¤Ç´Ø¤ï¤ë¡×¡Ê¸¶Â§¤¡Ë¡¢¡ÖÌ¿Îá¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿´¤òÆ°¤«¤¹¡×¡Ê¸¶Â§§¡Ë¡£¤³¤Î3¤Ä¤Î»å¤À¤±¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ì¤Ð¡¢Â¿¤¯¤Î¿Æ»Ò´Ø·¸¤ÎÌäÂê¤Ï¼«Á³¤ÈÍÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
"¤ä¤êÊý"¤è¤ê¤â"¸«Êý"¤òÊÑ¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢»Ò°é¤Æ¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤ËÌá¤¹¸°¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¤¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢Êª»ö¤ÎÂª¤¨Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬¡¢¤Ï¤ë¤«¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
»å¤ò¤Û¤É¤¯¤È¤¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÃÎ¼±¤äµ»½Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯"´¶³Ð"¤Ç¤¹¡£¤É¤Î»å¤òÀè¤Ë°ú¤¯¤«¡¢¤É¤³¤ò´Ë¤á¤ë¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö´¶¤¸¤ëÎÏ¡×¤Ç¤·¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»Ò°é¤Æ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¡×¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¶õµ¤¡×¤Ç¿Æ¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Æ¤¬¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡£ÀÕ¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¡£¤³¤Î"¶õµ¤´¶"¤¬¡¢»å¤ÎÍí¤Þ¤êÊý¤òº¸±¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¾Ç¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÈæ¤Ù¤Ê¤¤¡×¡ÖÀÕ¤á¤Ê¤¤¡×¡£¤³¤Î3¤Ä¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢»å¤Ï¼«Á³¤Ë´Ë¤ß»Ï¤á¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Ï¿Æ¤Î¸ÀÍÕ¤è¤ê¤â¡¢¿Æ¤Îºß¤êÊý¤½¤Î¤â¤Î¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º¤¤Ã¤¿¤é¡¢Ã±¤Ë»å¤¬Íí¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢´Ë¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¹¤ë¤È¡¢ËâË¡¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»Ò°é¤Æ¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¸«¤¨¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌäÂê¤Ï¤½¤ÎÅÙ¤Ë²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÀÐÅÄ ¾¡µª ¡§ ¶µ°é¥Ç¥¶¥¤¥ó¥é¥ÜÂåÉ½Íý»ö¡¢¶µ°éÀìÌç²È¡Ë