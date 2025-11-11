山形県では柿の木のそばでのクマ目撃、またはカキの木に絡みクマに襲われるケースが相次いでいます。

【写真を見る】柿の木に注意！けさも男性がクマに襲われる 突然クマが現れ襲われるケースが多発（山形）

11日の午前5時10分ごろ、米沢市李山地内で男性がクマ1頭に襲われました。襲われた場所には柿の木があり、そのそばのヤブから突然クマが現れ、襲われたということです。

警察によりますと、襲われたのは70代の男性で、自分で110番通報したということです。

被害男性は「歩いていたら柿の木の下にあるヤブから急に熊が出てきた」などと話しています。男性は顔をひっかかれたということですが、ケガの程度はわかっていません。意識はあるということです。

現場は諏訪神社から西に約250メートル付近で、クマの体長は約80センチだということです。

■柿の木に絡みクマ出没多発

10日の午前には、酒田市の住宅隣の木の上にクマが3頭がいるのがみつかりました。危険性から、市は緊急銃猟を判断し、3頭は駆除されました。木の上に居座るクマ。成獣1頭と幼獣2頭のあわせて3頭です。

クマがいた場所は民家に近い位置にある柿の木の上で、状況の危険性などから市は緊急銃猟の判断をしたということです。現地では爆竹を鳴らし、クマが地面に降りたのを確認してから駆除しました。

■南陽市ではクマ警戒中の市職員が襲われケガ・・・そのそばでも目撃多発

南陽市の住宅の庭で、6日にクマのものと見られる食害とフンが見つかり、警察と市が警戒を続けています。6日の午前７時半ごろ、この家に住む住民がゴミを出そうと外に出たところ、庭の柿が食べられていることに気がついたということです。

庭の畑にはクマのものと見られるフンも見つかっています。現場は、南陽市長岡の長岡公民館から東におよそ100メートル離れた住宅です。

南陽市長岡では、今月1日、市の職員がクマに襲われ右手を骨折する被害も発生しています。

南陽市は現場付近にワナを設置するなど捕獲を試みていますが、今のところ捕獲には至っていないということです。