【実話】「キケン」と書かれた文字！木の陰から「気を付けてね」と言う少年。危険なモノの正体に「心配ありがとう」ほっこりした話【インタビュー】
公園を通ると家までの道がショートカットされる。「そういえばこの公園抜けるとちょっと早いんだっけ。たまにはこっちから帰るか」と、公園を通ろうとすると「キケン」と書かれた文字がある。一体、何がキケンなのだろうか…？
【漫画】本編を読む
今回紹介する漫画の作者・退屈健(@taikutsu1)さんはライブドアブログ「底辺絵描き・退屈健の毎日カツカツ生活」で、日常絵日記のほかにホラー漫画も不定期で描いている。本記事では、ブログに収録されている実録漫画『キケンな公園』を紹介する。
■木の陰から様子をうかがう小学生の男の子「気を付けてね」って、一体何に？
散歩の帰り道。近所の公園を通り過ぎようとして、ふと気づいた。「そういえばこの公園抜けると、ちょっと早いんだっけ。たまには、こっちから帰るか」と、公園に入った。すると、少し歩いたところの地面に「キケン」と書かれた文字を発見。
「なんだ、何かあるのか？」と退屈さんが周囲を見渡すと、木の陰からこちらを見ている少年と目が合った。あの子が書いたメッセージなのかな？と思っていると、少年は退屈さんに「気を付けてね」と言った。「気を付けて」って、地面に書いてある「キケン」という注意書きに関することなのだろうか…？
周囲を見ても、危ないものは見つからない。しかし、よく見ると「キケン」の文字の上に矢印が！それをたどっていくと円のなかにキケンなモノの正体があった。「本作はほのぼのと和んだ話だったのであえて序盤の方は、少し不穏な雰囲気になるように(というか実際に体験した時に、最初は不穏に感じたので)そこを意識して描いてみました！」と、退屈さん。ホラー漫画がお手のものとあり、導入部分の不穏な空気の出し方がなかなかうまい。
結果、子どもが考えた危険を知らせる方法だったとわかり、そのギャップにほっこり。優しすぎて「かわいい心配、ありがとう」と退屈さんも温かな笑みが浮かんだ。読者からも「子どもがかわいすぎる」「普通にニヤけてしまいました」などの声が届き、4000を超えるいいねが集まった。
取材協力：退屈健(@taikutsu1)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【漫画】本編を読む
今回紹介する漫画の作者・退屈健(@taikutsu1)さんはライブドアブログ「底辺絵描き・退屈健の毎日カツカツ生活」で、日常絵日記のほかにホラー漫画も不定期で描いている。本記事では、ブログに収録されている実録漫画『キケンな公園』を紹介する。
散歩の帰り道。近所の公園を通り過ぎようとして、ふと気づいた。「そういえばこの公園抜けると、ちょっと早いんだっけ。たまには、こっちから帰るか」と、公園に入った。すると、少し歩いたところの地面に「キケン」と書かれた文字を発見。
「なんだ、何かあるのか？」と退屈さんが周囲を見渡すと、木の陰からこちらを見ている少年と目が合った。あの子が書いたメッセージなのかな？と思っていると、少年は退屈さんに「気を付けてね」と言った。「気を付けて」って、地面に書いてある「キケン」という注意書きに関することなのだろうか…？
周囲を見ても、危ないものは見つからない。しかし、よく見ると「キケン」の文字の上に矢印が！それをたどっていくと円のなかにキケンなモノの正体があった。「本作はほのぼのと和んだ話だったのであえて序盤の方は、少し不穏な雰囲気になるように(というか実際に体験した時に、最初は不穏に感じたので)そこを意識して描いてみました！」と、退屈さん。ホラー漫画がお手のものとあり、導入部分の不穏な空気の出し方がなかなかうまい。
結果、子どもが考えた危険を知らせる方法だったとわかり、そのギャップにほっこり。優しすぎて「かわいい心配、ありがとう」と退屈さんも温かな笑みが浮かんだ。読者からも「子どもがかわいすぎる」「普通にニヤけてしまいました」などの声が届き、4000を超えるいいねが集まった。
取材協力：退屈健(@taikutsu1)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。