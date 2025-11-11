山形県米沢市で、70代男性が突然クマに襲われました。男性は右目と口から出血が止まらないと話していたということです。

【写真を見る】【現場】「右目と口から出血が止まらない」70代男性が自宅前でクマに襲われる 散歩中に柿の木のそばから突然クマが（山形・米沢市）

襲われたのは散歩中で、自宅の目の前だったこともわかりました。人の生活圏でクマが突然襲ってくるケースが複数報告されていて、注意が必要です。

11日の午前5時10分ごろ、米沢市李山地内で男性がクマ1頭に襲われました。襲われた場所には柿の木があり、そのそばのヤブから突然クマが現れ、襲われたということです。

警察によりますと、襲われたのは70代の男性で、自分で110番通報したということです。

被害男性は「歩いていたら柿の木の下にあるヤブから急に熊が出てきた」などと話しています。男性は顔をひっかかれたということですが、ケガの程度はわかっていません。意識はあるということですが「右目と口から出血が止まらない」と話していたということです。

現場は諏訪神社から西に約250メートル付近で、クマの体長は約80センチだということです。

※画像 男性が襲われた現場付近

■山形県内では柿の木に絡む目撃や襲撃が

山形県内ではカキの木に絡むクマ事案が多発しています。10日は酒田市で柿の木の上にいたクマ3頭が、緊急銃猟で駆除されました。

また6日には、南陽市で民家敷地にある柿の木の柿の実が食い荒らされた跡やフンが見つかったほか、1日にはクマの警戒にあたっていた市の職員が、柿の木のそばにあるヤブから突然出てきたクマに手をひっかっかれ、開放骨折の大ケガをしています。

柿の木がある場所では十分な注意が必要です。

※画像 酒田市で3頭が駆除された柿の木