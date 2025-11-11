一撃で試合をひっくり返した。「大和証券Mリーグ2025-26」11月10日の第2試合はEX風林火山・内川幸太郎（連盟）が逆転トップ。第1試合でトップを取った選手兼監督の二階堂亜樹（連盟）と共にデイリーダブルを達成し、チームは早くも＋500ポイントを超えた。

【映像】会心の一撃！内川幸太郎、一撃でラス目からトップ目に浮上した親跳満

この試合は東家からTEAM雷電・本田朋広（連盟）、内川、セガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）、KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）の並びでスタート。東4局、内川は本田のリーチ・平和に放銃すると、裏ドラ2枚で満貫の放銃となった。その後も手が実らず、1万8700点持ちの4着目で最後の親を迎えた。

南2局、内川は中盤に三万と4索のくっつきのイーシャンテン。ここに対して岡田が高目567の三色同順となる勝負手でリーチをかけてきた。内川は3筒に5筒を引くと、場に2枚切れているカン4筒待ちで追っかけリーチ。昨年まで同僚だった者同士の対決、決着は一瞬だった。内川が一発で4筒を引き、リーチ・一発・ツモ・赤・裏ドラ2の1万8000点が成就。この一撃でトップ目に立ち、そのまま逃げ切った。

試合後、内川はチームの好調ぶりについて「すごいですね！」とまず一言。その後、ルーキー永井孝典（最高位戦）の活躍が目立った先週を振り返り「先週は永井ウィークで連投に次ぐ連投、トップを3回も取ってくれた。そして週が替わっても亜樹さんがトップを取ってくれた。」とコメント。

自身の近況については「2着と3着でひたすら耐えていて、次に4着が来るか1着が来るかというところでラッキーな6000オールを引いてトップ。この7,8戦はあまりツイている感じはなかった」と説明。南2局の親跳満は「あれはズルいですよ、もう開き直りです」「ツモった時はびっくりしました。裏ドラを見てまた『おお！』って」と笑った。

赤いユニフォームがすっかり馴染み、チームの勢いを支える存在となった内川。最後はファンに向けて「今日もやりました！ずっと調子が良くて、みんなも喜んで見てくれていると思っています。まだまだポイントを稼いで、中盤以降に有利に戦えるように頑張っていきます」と語りかけた。

【第2試合結果】

1着 EX風林火山・内川幸太郎（連盟）3万7700点／＋57.7

2着 セガサミーフェニックス・浅井堂岐（最高位戦）3万3000点／＋13.0

3着 KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）2万3800点／▲16.2

4着 TEAM雷電・本田朋広（連盟）−5500点／▲54.5

【11月10日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋555.2（38/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋292.0（36/120）

3位 BEAST X ＋180.9（38/120）

4位 赤坂ドリブンズ ＋92.9（36/120）

5位 渋谷ABEMAS ＋17.0（38/120）

6位 U-NEXT Pirates ▲76.4（40/120）

7位 KADOKAWAサクラナイツ ▲100.0（36/120）

8位 TEAM雷電 ▲201.0（38/120）

9位 EARTH JETS ▲253.7（38/120）

10位 セガサミーフェニックス ▲506.9（38/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

