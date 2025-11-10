｢雇用なき成長｣が風前のともしびのような…。

アメリカでは多くの人がいまの経済は順調ではないと感じていることでしょう。しかし、残念ながら政府機関が閉鎖している影響もあって、この肌感を裏付ける公式な経済の統計データがほとんど入手できません。

しかし、民間企業による経済分析は次々と公表されており、その多くはアメリカの労働者にとって厳しい現実を示しています。

10月の雇用削減が過去20年以上で最悪に

そんななかで発表された報告書によると、2025年10月の雇用状況は大変厳しく、特にテック業界への打撃が大きかったようです。

転職支援サービス企業のChallenger, Gray & Christmasが分析したところ、10月の雇用削減件数は過去数十年で最悪だったのだとか。

報告書によると、アメリカの企業は2025年10月に15万3074人の雇用削減を発表、昨年10月の5万5597人から175％増加しました。今年9月の5万4064人と比較しても183%増加したとのことです。

削減数トップはテック業界

なんともすさまじい数字です。そして、雇用削減の波はシリコンバレーのテック業界で特に深刻になっており、報告書は以下のようにまとめています。

AIの導入や需要の鈍化、効率化を求める圧力に伴う企業再編によって、テック業界が民間部門の雇用削減で引き続き首位を走っています。 10月のテック業界の削減数は3万3281件で、9月の5639件から約6倍増。年間では14万1159件に達し、前年同期の12万470件から17%増加しています。

いや、これマジでヤバいです。良い方向に解釈する余地なしです。

報告書は、｢10月の雇用削減は過去20年以上で同月として最悪であり、2008年以降の第4四半期の単月としても最悪の値です。2003年の携帯電話の急速な普及と同様に、破壊的技術（従来の技術や業界の基準を根底から覆すくらい革新的な技術）が業界の構造を変えつつあります。｣

テック企業が進める雇用削減の要因は不明

職場分析の専門家であり、Challenger, Gray & Christmasの最高収益責任者であるAndy Challenger氏は次のようにコメントしています。

10月の雇用削減ペースは、同月の平均を大幅に上回りました。パンデミック時の採用ブームの反動で人員を調整している業界もありますが、同時にAI導入の進展、消費と企業支出の減速、コスト上昇が経費削減や採用凍結の動きを強めています。現在削減対象になっている人々は、再就職先をすぐに見つけるのが困難になっており、それがさらに労働市場を冷え込ませる可能性があります。

10月には、Amazon（アマゾン）の1万4000人をはじめ、テック業界による大規模な雇用削減が行なわれました。

しかし、テック企業が雇用を削減しまくっている正確な理由は依然として定かではありません（アマゾンは｢削減は文化によるもの｣とイミフな主張をしています）。

一部では、AIの台頭が要因とする見方もありますが、他の批評家はAI以外の分野で成長が鈍化していることや、関税政策による利益圧迫で将来的な計画の策定が困難になっていることなどが業界の低迷につながっている可能性を指摘しています。

雇用削減の先にいわゆる経済成長があると仮定して、誰がその恩恵を受けられて、誰が恩恵を受けられなくなるのか、ただでも食料価格や電気料金が高騰し続けている状況を考えると心配になります。