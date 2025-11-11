「どうして他人なのに、不登校の息子に良くしてくれるんですか？」90代のご近所さんに、恐る恐る聞いてみると

ご近所付き合いは、正直少し煩わしさを感じることもありますよね。

筆者もかつてはそう思っていましたが、今では心から感謝している温かいご近所さんに出会うことができました。

今回は、筆者がその方からかけてもらった優しい言葉にまつわるエピソードをご紹介します。

ご近所のTさん（90代）

それからもTさんは、会うたびにいつも温かい言葉をかけてくださいます。

息子もTさんのことが大好きで、「Tさんに会うと、ばあば（私の母）を思い出すね」と話すほどです。

血のつながりはなくても、こんなにも親切にしてくれるTさんの存在は、私たち親子にとって本当に特別なもの。

これからもずっとお元気でいてほしいと心から願っています。

【体験者：50代・筆者、回答時期：2024年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：fumo

FTNコラムニスト：RIE.K

