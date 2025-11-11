¡Ô¿·ºî¡Õ¤«¡¢¤«¤ó¤ó¤Ã¤ï¤¤¤¤ーー¥Ã♡¡Ú¥¹¥¿¥Ð¡ÛÂ£¤êÊª¤Ë¤â¡ý¡Ö¥Û¥ê¥Çー¥°¥Ã¥º¡×
¡Ú¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Û¤Ç¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£¥É¥ê¥ó¥¯¡¦¥°¥Ã¥º¤È¤â¤Ë¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤¬Â·¤¦¡¢¤³¤Î¥·ー¥º¥ó¤òËèÇ¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£º£Ç¯¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê²¹¤Þ¤ë¡¢¥¹¥¿¥Ð¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥°¥Ã¥º¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¼«Ê¬ÍÑ¤Ë¤âÂ£¤êÊª¤Ë¤âÁª¤Ó¤¿¤¤¡Ö¥Û¥ê¥Çー¥°¥Ã¥º¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
´¶¼Õ¤Î¥¥â¥Á¤ò¥É¥ê¥ó¥¯¤È°ì½ï¤Ë¤ªÆÏ¤±
¡Ö¥Û¥ê¥Çー2025¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥ß¥Ë¥«¥Ã¥×¥®¥Õ¥ÈRED CUP¡×¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤ËÊØÍø¤Ê¥°¥Ã¥º¡£¥Û¥ê¥Çー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ß¥Ë¥«¥Ã¥×¡¦¤â¤³¤â¤³ÁÇºà¤Î¥Ýー¥Á¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢¥ß¥Ë¥«¥Ã¥×ÍÑ¤Î¥¹¥êー¥Ö¤Ë¤Ï´ÊÃ±¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬½ñ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥ê¥Çー»ÅÍÍ¤Î¥ß¥Ë¥«¥Ã¥×¤Ï¸ÂÄêÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬ÍÑ¤âËº¤ì¤º¤Ë¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡£
¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤¬¹â¤Þ¤ëËÉÙ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó
Âç¿Íµ¤¤Î¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥«ー¥É¤Ë¤Ï¡¢5¼ïÎà¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥êー¥¹¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥ß¥Ë ¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥«ー¥É ¥Û¥ê¥Çー¥êー¥¹¡×¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢Í·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¥¥åー¥È¤Ç¤¹¡£´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥¹¥¿¥Ð¥«ー¥É¤Ï¡¢ÆÃÊÌ´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÂ£¤êÊª¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¡Ú¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Û¤ÇÈÎÇäÃæ¤Î¡Ö¥Û¥ê¥Çー¥°¥Ã¥º¡×¤Ï¡¢º£Ç¯¤â»×¤ï¤º¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê²Ä°¦¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£º£Ç¯¤Î¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹³Ú¤·¤¯¤Ê¤ëÍ½´¶Âç¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÅ¹Æ¬¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@j.u_u.n__starbucksÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§²Ï¹ç ¤Ò¤«¤ë