今回の撮影は、軽トラの荷台を自由にカスタマイズしてくれる「Lanps（ランプス）」が主催するキャンプイベント。同社が拠点を構える岐阜県高山市の近く、ひだ舟山スノーリゾートアルコピアで開催され、車中泊仕様、お仕事仕様、災害支援仕様など、さまざまなスタイルの車両が集まりました。





オーナーのプロフィール

それでは個性的にカスタマイズされたLanpsオーナーの車両を紹介していきましょう！

お名前：はしけんさん

年齢：40代

車両名：ダイハツ・ハイゼットジャンボ

年式：2022年式

主な使用シーン：魚釣り・ボートの運搬／保管

カーゴボックスを購入する前に乗っていた車両、

それを選んだ理由は？

「以前はダイハツのタント。そこから趣味の釣りをもっと楽しむために『ボートが欲しい』と思っていたところに「オーパ・クラフト」という企業が作っている小型分割ボートの存在を知ったんです。でもボートは維持管理がむずかしく、費用も場所の確保も大変です。

じゃあ軽トラだ！ となったんですが、荷台にむき出しで保管することに抵抗があり、盗難も心配でした。そう悩んでいるときにLanpsを知ったんです」

カーゴボックスを購入する際、比較検討した車両やカスタム内容

「ボートを運ぶことが目的でしたので、当初はクルマでけん引するトレーラーを考えていました。でもボートがむき出しになることに変わりはないし、場合によってはけん引免許も必要になります。

そこで、費用や、ボートの保管しやすさからカーゴボックスを選びました。」

最終的にカーゴボックスを購入したワケ

「ボートを守ってくれて運搬もできる乗り物、という点ですね。ちなみにこのクルマは、Lanpsの既製品よりも全長を伸張したカーゴボックスなんです。『ボートを積みたいから既製品より大きいカーゴボックスを作ってほしい』と無理を言ったところ、Lanpsの林代表が快く受けてくれたことが決め手ですね。

全長は特注サイズの2,500mm未満。車検もクリアしています」

カーゴボックスをどんな用途で使っている？

「ボートの保管と運搬です。海釣りのためにカーゴボックスにボートを積み込み、クルマで海まで行き、ボートで釣りを楽しんで、また積んで帰ってくる……という用途です。

夜にボートの準備をすることが多いから、ビッグサイズのライトを天井部分に組んで、暗いうちにボートを組み立てて明け方前に釣りに出かけています」

カーゴボックスを使っていて便利だなと実感する瞬間

「ボートを縦に載せてキレイに収まったときですね。採寸しているから収まることはわかっているんですが、その瞬間はいつもうれしくなります」

お気に入りのポイントはここ！

足まわり／内装

「カーゴボックスのカスタムがメインです。

他はXTREME-JのXJ07ホイールとレカロシートくらいですね。シートはかなり乗り心地がよくなりますよ！」

周囲から反応が大きかった車両のポイント

「『キッチンカーですか？』と間違われます笑」

これからやってみたいこと、興味のあるカスタム

「カーゴボックスは現状で、前後バンパーをカスタムしたいですね」

軽トラの荷台が“使える空間”に進化する

話題の「ランプス」とは？

「ランプス（Lanps）」は、軽トラックの荷台に取り付ける多機能カーゴボックスを製造・販売している日本の企業だ。

同社の「カーゴボックス」は、アルミとステンレスを用いた軽量かつ高耐久な構造が特徴。三方のパネルが開閉できる設計により、荷物の積み下ろしが格段にしやすく、開いた外板は日除けや雨除けとしても活用できる。アウトドアや車中泊、農業、建築業といった幅広いシーンに対応しており、まさに“使える荷台”を実現する装備といえる。

サイズは3タイプ、カラーは7色から選択可能で、オプションも豊富。価格は39万500円からとなっており、全国の代理店やDIYでも取付が可能だ。詳細は公式サイトをチェックしてほしい。

【ランプス プライスリスト】

タイプ ランプス1960 ランプス2050 ランプス2100 荷室間口高さ 約1190mm 約1280mm 約1330mm 価格 39万500円 42万1300円 45万6500円

※対応：ダイハツ・ハイゼットトラック&ハイゼットトラックJumbo、スズキ・キャリイ＆スーパーキャリー（ランプス1960は不可）、ホンダ・アクティをはじめ、軽トラックをフルカバー