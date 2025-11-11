明日の『ばけばけ』“トキ”高石あかり、“ヘブン”トミー・バストウと2人きりになり硬直
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第7週「オトキサン、ジョチュウ、OK？」（第33回）が11月12日に放送される。
【写真】借金回収に現れた銭太郎（前原瑞樹）
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第33回あらすじ
ウメ（野内まる）が用事で離れ、早速ヘブンと2人きりになるトキ。ヘブンに手を引かれた彼女は“ラシャメンとしての役割が来た”と固まってしまう。
その夜、帰宅したトキの前に銭太郎（前原瑞樹）が借金回収に現れる。急な来訪に困惑する家族を前に、トキは大金を支払い銭太郎を追い返す。その金額の多さに違和感を感じた家族は、トキが本当に花田旅館で働いているのか疑い始める。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
