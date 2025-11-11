吉本新喜劇の金原早苗（38）が11日までに自身のインスタグラムを更新。舞台公演で共演した大物芸人との2ショットを公開した。

自身のインスタグラムで「明石家さんま座長公演【国ぁ宝】3日間。本日千秋楽でした」と題して投稿。

「毎日の楽しい打ち上げも、毎回ドキドキの舞台もめちゃくちゃ楽しかったです」と回想した上で、「そして念願の師匠とのお写真。わたしめちゃくちゃ顔デカくて、師匠が気を遣って前に出てくださるという、、、申し訳なさ」と座長だった明石家さんまとの2ショットを公開した。

最後に「次お会いできる日まで一段とデカくなっておきたいと思います。芸人としてね」と投稿を締めた。

ネットでは「お似合いですね」「素敵なお写真」「後輩思いの愛のある大先輩」「嬉しいツーショット」などの声が上がった。

金原は、NSC女性タレントコースの1期生で、2006年の金の卵オーディションで新喜劇に入団し、マドンナ役として活躍。近年は滝川クリステルやアンジェリーナ・ジョリーや高市早苗首相やミラ・ジョヴォヴィッチのモノマネで人気に。21年7月に一般男性と結婚、同年12月に第1子女児を出産したが、23年1月に離婚した。